Patrocinadora de Rafael Brandão bate recorde de faturamento no Arnold Classic Brasil; veja valores

O Arnold Classic South America, um dos maiores eventos fitness do mundo, foi lucrativo para algumas empresas do setor. Um exemplo é Grupo Supley, que registrou um faturamento recorde no último fim de semana.



A empresa de nutrição esportiva formada pela Max Titanium, Probiótica e Dr. Peanut faturou cerca de R$ 100 milhões entre os dias 5 e 7 de abril. Esse valores podem tornar o mês de abril de 2024 o melhor da história do grupo.



- O Arnold Sports Festival é uma oportunidade incrível para nos conectarmos com nossa comunidade e apresentar lançamentos exclusivos, honrando com nosso compromisso de inovação contínua - disse Mariane Morelli, CEO do Grupo Supley.