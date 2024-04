Rafael Brandão responde ataques de rival derrotado no Arnold Brasil: ‘Você entupiu o vaso’

Tonio Burton e Rafael Brandão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 20:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória no Arnold Classic Brasil 2024, Rafael Brandão, atleta da categoria open de fisiculturismo, viu seu título ser contestado pelo rival. Tonio Burton, que foi o segundo colocado, disse - em entrevista ao perfil "musclediscord" - que não concordou com sua colocação. O Brasileiro respondeu as falas em suas redes sociais.

Para Burton, Rafael Brandão não estava condicionado o suficiente para merecer a vitória. No fisiculturismo, condicionamento diz respeito ao nível de definição muscular dos atletas e é um dos critérios de avaliação do esporte. O atleta apontou que houve favoritismo para o brasileiro por ser o favorito do local da competição.

Brandão foi até a página oficial no Instagram e respondeu as falas de Tonio Burton. O brasileiro negou qualquer favoritismo por estar competindo em casa.

"Olá 'Tonho', vou te explicar algumas coisas que ou você não entendeu ou fingiu que não entendeu.

Primeiro, a minha academia é privada e já estava programada para ser fechada alguns dias antes do show, apenas para mim e minha equipe. E mesmo você competindo comigo e não sendo meu conhecido, eu permiti que vc e sua equipe treinassem e gerassem conteúdo dentro da minha academia, e nem reclamei que você entupiu o vaso sanitário e treinou de cueca.

Sobre o backstage, eu tinha apenas dois acompanhantes, meu treinador e minha esposa. Todas as outras pessoas que estavam lá não estavam por mim e sim pelos seus próprios patrocinadores. Porém, estamos no Brasil, onde graças a Deus tenho muitos amigos. Eu estava deitado com a minha toalha no mesmo chão do backstage que você, não tinha nenhum privilégio exclusivo para mim, inclusive você tinha mais acompanhantes do que eu.

Com relação a minha pintura e óleo, cada atleta tem que tomar conta do seu. Eu tenho um amigo que estava fazendo isso para mim. Tenha na sua equipe alguém que faça isso por você também, não foi o campeonato que proporcionou isso especialmente para mim.

Com relação ao resultado, quando você reclama que foi injustiçado você não está falando mal de mim, você está falando mal dos juízes, que são profissionais capacitados para ver quem é o melhor no conjunto e não apenas em 1 grupo muscular. Com relação ao meu físico, não tenho culpa se você no seu melhor não foi capaz de me vencer.

Você no seu condicionamento máximo ainda não tinha separação no quadríceps e no posterior de coxa, não tinha detalhes no ombro e no peito e competiu com pouco volume muscular. Fora tudo isso, você deveria saber que o campeão é julgado pelo conjunto.

E com relação a minha postura no backstage, eu estava lá para me concentrar na competição e não para fazer amizades, se você realmente queria fazer amizade aquele não era o momento. Para finalizar, conquiste sua vaga e aí nos vemos no Olympia! Ou não…

Respeita meu Brasil."

Tonio Burton, atual oitavo colocado do Mr. Olympia, ainda não está classificado para o show deste ano, em Vegas. Rafael Brandão, que não competiu em 2023, já está confirmado no show mais importante do mundo do fisiculturismo.