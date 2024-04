Arnold Sports Festival South America bate recorde de público na 10ª edição

Fábio Junio, campeão do Classic Physique no Arnold Brasil (Foto: Divulgação / Savaget)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:58 • São Paulo (SP)

O Arnold Sports Festival South America chegou ao fim neste domingo (7) celebrando uma marca histórica. Mais de 100 mil visitantes passaram pelo Expo Center Norte, em São Paulo, ao longo de três dias. A décima edição do evento, organizado pela Savaget Group, também contou com uma impressionante diversidade de disputas esportivas, em 30 modalidades e mais de 11 atletas.

O encerramento do Arnold Sports Festival teve como ponto alto as finais da competição de fisiculturismo, com a classic physique PRO, a categoria mais popular do esporte, criada para evocar a era dourada da modalidade. Fábio Junio Ramos foi o campeão e garantiu passagem direta para o Mundial em Las Vegas. Na categoria wheelchair PRO, o francês Kevin Secundino ganhou seu segundo troféu no evento. O atleta já havia vencido a categoria amadora, na sexta-feira (5).

O evento multiesportivo abrigou um total de 30 modalidades com participação de mais de 11 mil atletas. Além da competição de fisiculturismo, disputas de judô, Karatê, kickboxing, wrestling, MMA, muay thai e street dance fizeram a festa do público presente. O espaço contou também com categorias que buscam mais espaço, como as de calistenia, cheerleader, wushu sanda, pilow fight (a guerra de travesseiros) e o torneio de guerra de travesseiros e o de tapas na cara.

O Arnold Sports Festival, que completa dez anos em 2024, e o Mr. Olympia Brasil Expo são considerados os maiores eventos multiesportivos da América do Sul, reunindo em feiras e competições uma legião de apaixonados por saúde e esporte.