Além da terceira derrota nas finais da NBA, o Indiana Pacers pode ter nova preocupação para o jogo 6: a lesão de Tyrese Haliburton. A equipe perdeu por 120 a 109 para o Oklahoma City Thunder e está a um jogo de uma possível eliminação na temporada de 2024/25. Com dores desde o segundo duelo da série, o armador voltou a sentir o local no início do confronto desta segunda-feira (16).

continua após a publicidade

➡️ Grizzlies e Orlando Magic protagonizam 1° troca da NBA

O principal jogador do Pacers sentiu dores logo nos minutos iniciais da partida. O problema físico limitou seu desempenho, resultando em apenas quatro pontos marcados, seu menor registro em jogos de playoffs na carreira. Haliburton não converteu nenhum dos seis arremessos de quadra tentados durante o confronto.

A atual contusão está relacionada a um problema anterior no tornozelo direito, sofrido durante o segundo jogo da série final. Com a derrota, o Thunder abriu vantagem de 3-2 na série melhor de sete partidas das finais.

continua após a publicidade

O técnico Rick Carlisle informou que o jogador será avaliado nesta terça-feira para determinar a extensão do problema físico. O sexto jogo está marcado para quinta-feira (19), o que dará ao armador alguns dias para tratamento antes do confronto que pode definir o campeão da temporada.

— Isso são as finais. Eu trabalhei a minha vida inteira para chegar aqui, então quero estar em quadra e competir. Desejo, mais do que isso, ajudar os meus companheiros do jeito que puder. Passei longe de ser ótimo hoje, mas não atuar é um pensamento que nunca esteve em minha cabeça. Se puder andar, eu vou jogar — afirmou Haliburton após a partida.

continua após a publicidade

A lesão pode ter afetado sua atuação no último confronto, que terminou em derrota. No entanto, o armador do Pacers demonstrou confiança na capacidade de reação da equipe na série das finais da NBA.

— Nós já estivemos sob pressão várias vezes nos últimos dois anos e tivemos que achar jeitos de vencer. A gente sabe que não vai ser fácil, pois a nossa jornada até aqui não foi. Mas é meio poético que chegamos ao fim. Estamos com as costas contra a parede jogando contra um grande time, mas não há outra opção a não ser estarmos prontos para sobreviver. É o que precisamos fazer — declarou.

Eleito o MVP das finais da Conferência Leste, Pascal Siakam não escondeu a importância de Tyrese Haliburton na campanha do Indiana Pacers na temporada. O ala-pivô destacou a determinação do armador, que atuou em todos os jogos apesar da lesão.

— Tyrese é um lutador, antes de tudo. Ele tem sido uma rocha para essa equipe desde o primeiro dia. É a grande razão por estarmos aqui. Não sei o que está errado, mas sei que ele vai entregar tudo o que puder em quadra. Pois uma coisa que já mostrou é a sua resiliência. Podemos seguir contando com ele porque foi isso que fez a temporada inteira — exaltou Siakam.

As próximas 72 horas serão decisivas para determinar as condições físicas do armador. Carlisle abordou a situação de Haliburton com cautela, já que o jogador não está em plena condições físicas. O técnico destacou também que não é apenas o armador que enfrenta algum problema na série entre Pacers e Thunder. Apesar de "baleados", afirmou que "poucos vão aceitar ficar de fora" do jogo decisivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte