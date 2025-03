Donovan Mitchell explica qual é o segredo do Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers é o único clube garantido nos playoffs da NBA 2024/25. Astro da grande sensação da temporada, Donovan Mitchell explicou como a equipe opera e como está garantindo os bons resultados. O jogador participou do programa "SportCenter" e deu detalhes sobre o desempenho da franquia, que lidera o Leste e já garantiu a vaga para o pós-temporada.

- Quando você passa tanto tempo com um mesmo grupo, passando por altos e baixos, começa a criar um entendimento coletivo de como fazer funcionar. Estamos jogando um bom basquete onde todos nós nos sacrificamos pelo próximo homem, tanto no ataque quanto na defesa, isso é basquete que vence jogos - disse Mitchell, sobre o entrosamento da equipe.

O armador também detalhou como cada jogador titular funciona durante a partida. Além disso, também deu ênfase aos atletas que participam da rotação do Cavaliers e a importância que estes têm em manter o jogo de equipe no mais alto nível.

- Temos Kenny (Atkinson), que empodera o time do jeito que ele faz, DG (Garland) voltando a boa forma, o DPOTY (Jogador defensivo do ano) em Evan Mobley, J (Jarrett Allen) é fenomenal… os jogadores de rotação como Wade, Max, Sam, Jerome, Hunter… mas também não esqueço de Georges Niang e Chris Evert que são grande parte disso tudo! - acrescentou.

Por fim, o craque de Ohio também falou sobre o status de cada um. Apesar de existir uma hierarquia natural, Cleveland Cavaliers joga como um time e não jogador por jogador. Segundo ele, cada atleta entende que está se doando por uma equipe.

- A chave para todos esses caras é acreditar que, se seu companheiro pode fazer, então você também pode fazer, e isso é empoderamento. E mais: é sobre sacrifício. Quando você joga tantos jogos num ano, não importa onde você está na hierarquia, você vai ter que se sacrificar pelo time. Jogo 1 pode ser sua noite, mas o jogo 2 pode não ser, e como você procede depois disso? Tendo caras que constantemente estão prontos para serem chamados a quadra. Antes de terminar: não fizemos nada ainda. Estamos apenas jogando basquete do jeito certo e chamando a responsabilidade - finalizou Donovan Mitchell.

Donovan Mitchell e Dean Wade se cumprimentando em jogo entre Cavaliers e Bulls (Foto: Jeff Haynes/NBAE via Getty Images/AFP)

Campanha do Cleveland Cavaliers na NBA 2024/25

Já com vaga garantida nos playoffs, o Cleveland Cavaliers está com uma campanha de 54-10 na temporada e busca melhorar ainda mais os números na reta final da temporada regular da NBA 2024/25. Atualmente, a equipe está com uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, em que a última derrota foi contra o Boston Celtics no dia 5 de fevereiro.

Donovan Mitchell é um dos maiores responsáveis pela boa fase do time de Kenny Atkinson. O armador acumula médias de 24,2 pontos, 4,3 rebotes e 4,9 assistências por jogo.