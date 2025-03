Johanne Defay foi eliminada na etapa de Supertubos, em Peniche, da World Surf League, nesta segunda-feira (17). Grávida de quatro meses, a sufista francesa se emocionou durante a entrevista e comentou sobre as dificuldades e limites de seu corpo na gestação.

- É muito especial. Estou muito feliz por estar aqui, por ter a chance de surfar. O mar está baixo, mas estava bom. Eu não estava segura porque Supertubos, às vezes, é difícil, vou ver o que posso fazer. É um novo processo (surfar grávida), cheio de incertezas. Você não sabe para onde vai e com o que pode lidar. Se (a barriga) estivesse muito grande, eu não poderia ir. Espero que ninguém fique bravo comigo (risos). Estou me sentindo bem, é uma boa experiência. É legal estar junto com as meninas. É uma boa vibe - refletiu.

WSL: Surfista grávida de 4 meses é eliminada e se emociona durante entrevista (Foto: Reprodução/ Instagram)

A surfista grávida foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris e iniciou sua campanha no WSL com vitórias sobre a portuguesa Yolanda Hopkins, no round de abertura, e a novata taitiana Vahine Fierro, nas oitavas. Nas quartas de final, ela foi eliminada pela atual campeã mundial, Caroline Marks.

Após a derrota, a surfista de 31 encerrou sua participação em circuitos antes de entrar em licença-maternidade e deixou um legado como uma das atletas mais resilientes da atualidade.

- Não faço isso para provar nada. É porque eu quero. Você está me fazendo ficar emocionada (entre risos e lágrimas). É apenas felicidade por ter o bebê. É uma grande bênção - disse.

Brasileiros na WSL

Oito brasileiros começaram a segunda-feira com chances de avançar às oitavas de final. Yago Dora foi o primeiro a garantir sua classificação, superando Samuel Pupo em uma disputa acirrada. Após a bateria 100% brasileira, as condições do mar pioraram, levando a WSL a encerrar os duelos do dia.

A próxima chamada será nesta terça-feira (18), às 4h45 da manhã (horário de Brasília).

Veja os confrontos dos brasileiros na WSL

Filipe Toledo x Alejo Muniz

Italo Ferreira x Jorgann Couzinet

Rio Waida x Deivid Silva

Miguel Pupo x Seth Moniz