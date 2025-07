Hugo Calderano, mesatenista brasileiro, foi impedido de entrar nos Estados Unidos por ter visitado Cuba em 2023. A barreira ocorreu nesta quinta-feira (3) quando o atleta tentava ingressar em território norte-americano para participar de um campeonato em Los Angeles. O impedimento se deve a uma regra de segurança americana criada em 2015 que restringe a entrada de viajantes que estiveram em determinados países.

O atleta tentou utilizar seu passaporte português para entrar nos EUA através do programa de isenção de visto, benefício disponível para cidadãos de 42 nações, entre elas Portugal. O Brasil não está incluído nesta lista de países beneficiados.

Segundo a assessoria do mesatenista, Calderano foi barrado porque esteve em Cuba em 2023 para disputar o Campeonato Pan-Americano e a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, realizados em 2024.

O que diz a legislação dos EUA

A legislação dos Estados Unidos determina que o benefício da isenção de visto é automaticamente revogado para cidadãos que tenham visitado países da "lista de banidos", que inclui Cuba, Coreia do Norte, Irã e Iraque.

Cuba foi incluída nesta lista de restrições em 2023, durante a administração do presidente Joe Biden. As regras americanas estabelecem que pessoas que visitaram o país caribenho a partir de 12 de janeiro de 2021 precisam solicitar um visto americano regular.

A assessoria de Hugo Calderano informou ao Lance! que tentou obter um visto regular emergencial para que ele pudesse competir no torneio que começaria nesta sexta-feira (4), mas não obteve sucesso.

O programa de isenção de visto dos EUA contempla 42 nações, incluindo Portugal, Alemanha, Espanha, Irlanda, Eslováquia e Coreia do Sul. O governo americano afirma que este benefício "permite que a maioria dos cidadãos de países participantes" viaje aos Estados Unidos para turismo ou negócios por um período de até 90 dias sem a necessidade de obter um visto.

Quem participa do Grand Smash de Las Vegas

Por ser um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial, os principais atletas estão confirmados no Grand Smash de Las Vegas. O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas. Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.

Bruna Takahashi, mesatenista número 1 do Brasil, não teve problemas para viajar e já está a caminho dos Estados Unidos para a competição. Outros brasileiros, como Laura Watanabe, Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka, já estão nos Estados Unidos e jogam ainda nesta quinta-feira (3), pela fase qualificatória.