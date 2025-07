Calderano tem problema com visto e está fora de torneio nos EUA; entenda

O brasileiro Hugo Calderano está fora do Grand Smash de Las Vegas, uma das principais competições do circuito mundial de tênis de mesa, que começa nesta quinta-feira (3). Segundo comunicado oficial divulgado pelo atleta, reforçado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e confirmado pela reportagem do Lance!, ele teve um "impedimento burocrático" para entrar nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Ranking de tênis de mesa é atualizado após título de Hugo Calderano

Hugo Calderano, que tem cidadania portuguesa, necessitaria apenas informar a sua entrada nos Estados Unidos por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Segundo informado pela equipe do atleta, o procedimento foi seguido como de habitual, porém, diante de demora da confirmação pelas autoridades estadunidenses, Hugo foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba, em 2023, para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, eventos organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

continua após a publicidade

- Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos - lamentou Calderano, em comunicado oficial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Calderano vive a melhor temporada da carreira (Foto: Divulgação/ WTT)

Grand Smash de Tênis de Mesa

Organizado pela World Table Tennis (WTT), o Grand Smash é uma das principais competições da elite do tênis de mesa, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. São realizados quatro torneios deste nível ao longo da temporada, e a disputa em Las Vegas é a segunda do ano. A competição rende 2000 pontos aos campeões, mesma pontuação concedida no Mundial de tênis de mesa, principal torneio da modalidade.

continua após a publicidade

Com exceção de Hugo Calderano, terceiro melhor do mundo, todos os atletas que figuram no top-10 do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) estão confirmados no Grand Smash de Las Vegas.