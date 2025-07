Fora do Grand Smash, Calderano pode perder posições no ranking; veja cenários

A ausência de Hugo Calderano no Grand Smash de Las Vegas, uma das principais competições do circuito mundial de tênis de mesa, pode prejudicar o ranqueamento da atleta, que atualmente é o terceiro melhor do mundo. O Lance! traz abaixo informações sobre a competição e possíveis cenários em que o brasileiro seja ultrapassado no ranking.

O Grand Smash de tênis de mesa é um torneio de elite, organizado pela World Table Tennis (WTT), que reúne os principais atletas do mundo, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. Com exceção de Hugo Calderano, todos os atletas do top-10 do ranking e, portanto, principais adversários do brasileiro, estão confirmados na competição de Las Vegas.

Hugo Calderano chegou aos 5400 pontos no ranking após o título do WTT Star Contender da Eslovênia, e permaneceu na terceira posição. Assim como o Mundial, o Grand Smash de tênis de mesa rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 pontos aos semifinalistas, o que faz com que o brasileiro corra o risco de perder até duas posições.

O japonês Tomokazu Harimoto, quarto colocado com 4550 pontos, e o chinês Liang Jingkun, quinto colocado com 4200 pontos, precisam apenas chegar à final do Grand Smash para ultrapassar Calderano. Já o sueco Truls Moregard, que atualmente ocupa a sexta colocação, com 3680 pontos, precisa conquistar o título para ultrapassar o brasileiro.

A ausência de Hugo Calderano no Grand Smash de Las Vegas não penaliza diretamente o atleta, mas faz com que ele perca a oportunidade de conquistar pontos importantes. O ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) é baseado na soma dos oito melhores resultados obtidos por cada atleta nas últimas 52 semanas, e norteia o chaveamento das principais competições. Os pontos conquistados em cada torneio têm validade de um ano e expiram após esse período.

Brasileiro vive a melhor temporada da carreira (Foto: Divulgação / ITTF)

Quem participa do Grand Smash de Las Vegas

Por ser um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial, os principais atletas estão confirmados no Grand Smash de Las Vegas. O evento conta com as disputas de simples, nos dois gêneros, além dos torneios de duplas femininas, masculinas e mistas. Ao todo, 64 atletas disputam a chave principal de simples, em cada gênero, enquanto os torneios de duplas contam com 24 pares.

Bruna Takahashi, mesatenista número 1 do Brasil, não teve problemas para viajar e já está a caminho dos Estados Unidos para a competição. Outros brasileiros, como Laura Watanabe, Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka, já estão nos Estados Unidos e jogam ainda nesta quinta-feira (3), pela fase qualificatória.