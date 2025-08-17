Resumão do Pan Júnior: Brasil é ouro nas águas abertas, rugby e taekwondo

PARAGUAI - O Brasil conquistou mais quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior neste domingo (17). Atletas de águas abertas, rugby sevens, taekwondo e kitesurf subiram ao lugar mais alto do pódio no Paraguai. O país segue na liderança do quadro de medalhas, com 55 ouros, 27 pratas, 36 bronzes e um total de 118 medalhas.

continua após a publicidade

➡️Campeão do taekwondo supera arritmia cardíaca e recupera Pan perdido

Pódios em Encarnação

Na baía da cidade de Encarnação, localizada na fronteira entre Paraguai e Argentina, três brasileiros subiram ao pódio nas provas de natação 10km em águas abertas. Cibelle Jungblut, irmã de Viviane Jungblut, maratonista aquática olímpica, conquistou o título e a vaga para Lima 2027.

Entre os homens, Matheus Melecchi, que já havia sido vice-campeão dos 1500m livre, em piscina, conquistou a prata também nas águas abertas. Leonardo Brandt, com o bronze, completou a dobradinha brasileira.

continua após a publicidade

A cidade também é sede das provas de kitesurf e vela, com medalhas para o Brasil. Lucas Fonseca, do kitesurf, venceu suas quatro regatas e conquistou o título, enquanto Gustavo Kiessling, da classe ILCA 7 da vela, conseguiu uma arrancada impressionante e saiu da sétima colocação para a medalha de bronze.

Cibelle Jungblut foi ouro na Maratona aquatica feminina (Foto: Simone Marinho/COB)

Yarinhas de ouro

Classificadas para a semifinal do rugby sevens no último sábado (16), as Yarinhas, apelido da seleção feminina de base, encararam confrontos difíceis neste domingo (17). As brasileiras avançaram à decisão ao superar o Canadá por 12 a 7. Na decisão diante dos Estados Unidos, a seleção venceu por 17 a 7 e conquistaram a medalha de ouro e a vaga para Lima 2027.

continua após a publicidade

Taekwondo em foco

Mais uma vez, o taekwondo brasileiro brilhou nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Neste domingo (17), a seleção formada por Camilly Gosch, Guilherme Santos e Henrique Marques conquistou a medalha de ouro por equipes mistas.

➡️Conexão Brasil x EUA: medalhistas dos saltos ornamentais falam de parceria a distância

Primeira medalha no tênis de mesa

A estreia do Brasil no pódio do tênis de mesa em Assunção veio neste domingo (17), com Felipe Doti e Karina Shiray nas duplas mistas, que conquistaram a medalha de bronze ao vencer Ramón Vila e Arianna Estrella, de Porto Rico, por 3 sets a 1.

A seleção ainda tem pelo menos mais duas medalhas garantidas nas duplas, já que Karina Shiray/Beatriz Fiore e Felipe Doti/Leonardo Iizuka avançaram às finais, que serão disputadas neste segunda-feira (18), a partir das 13h (horário de Brasília).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)