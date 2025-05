Gabriel Bortoleto largou em 13º no GP de Miami de Fórmula 1 (F1), melhor posição de largada dele, mas teve problemas no decorrer da corrida. O brasileiro não concluiu a prova por conta de um suposto problema no motor. É a segunda corrida que o brasileiro abandona na F1 — a primeira foi na Austrália, quando rodou e bateu na chuva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na volta 29, Oliver Bearman, da Haas — que também usa motor Ferrari — abandonou a prova por conta de um problema no motor. Na mesma volta, Gabriel Bortoleto começou a reclamar da unidade de potência da Sauber. Ele abandonou na volta 33, sem nem conseguir chegar ao pit lane. Ainda não se sabe a causa exata do abandono.

— Meu motor está falhando. Não consigo pilotar assim — afirmou o brasileiro ao engenheiro.

*Matéria em atualização