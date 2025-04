Verstappen se diz ‘positivamente surpreso’ com carro ‘mais agradável e promissor’

Ainda que não tenha ficado nada contente com a punição recebida no GP da Arábia Saudita, que acabou o prejudicando na busca pela vitória, Max Verstappen garantiu que está “positivamente surpreso” com a evolução apresentada pelo carro da Red Bull ao longo do fim de semana no circuito de Jidá. Entretanto, manteve os pés no chão e evitou fazer qualquer previsão sobre quando será possível para os taurinos disputarem de igual para igual contra a McLaren na temporada 2025.

Depois de alguns momentos complicados nos treinos livres de sexta-feira (18) e sábado, quando reclamou constantemente da falta de equilíbrio do RB21 e do alto desgaste dos pneus, o tetracampeão apareceu forte na classificação e desbancou Oscar Piastri por apenas 0s010 para ficar com a pole-position. No dia seguinte, cortou a curva 1 para se defender do ataque do australiano e acabou sendo punidos com 5s pelos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), com isso, acabou perdendo a liderança quando entrou nos boxes para realizar a troca de pneus.

Apesar de ter reclamado bastante após o fim da prova, Verstappen logo mudou o foco e passou a elogiar a maneira como o time de Milton Keynes trabalhou para melhorar a performance do carro.

— Fiquei positivamente surpreso, para ser sincero, porque na sexta-feira foi muito, muito difícil. E não importava o que eu fizesse em termos de pilotagem ou gerenciamento, os pneus simplesmente se desgastavam — começou, antes de destacar como a sensação era totalmente diferente no momento da corrida.

— O carro estava bem mais agradável. Ainda com limitações, mas era muito mais promissor. E, na verdade, em um certo momento, quando comecei a abrir vantagem de novo, fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso — comemorou o #1. Na sequência, porém, adotou cautela e disse que ainda precisa ver como o RB21 vai se sair em outros tipos de pista a partir de agora.

— Precisamos manter a calma, porque essa pista não desgasta muito pneu, e sabemos que quando vamos para pistas com desgaste mais alto, sofremos mais. Ainda precisamos trabalhar nisso. Mas as mudanças que fizemos ontem também funcionaram hoje (domingo). Então estou muito satisfeito — exclamou.

Red Bull de Max Verstappen no Grande Prêmio da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Verstappen foi então questionado se acredita que a desvantagem em relação à McLaren diminuiu após o GP da Arábia Saudita.

— Não sei, é impossível dizer. Também nem olhei os dados. Para mim, foi só uma surpresa positiva com meu ritmo. Foi muito melhor do que eu esperava. Então isso é algo bom — respondeu.

— Precisamos encontrar mais desempenho geral, especialmente em termos de equilíbrio, e claro, consistência. Não somos bons em todas as pistas, isso é bem claro. No Bahrein, estávamos muito atrás, aqui foi com certeza bem melhor. Mas como eu disse, é uma pista de desgaste muito baixo, e aí mais carros acabam se destacando — apontou.

— Então, ainda temos trabalho a fazer, mas pelo menos é um resultado promissor. No geral, foi um fim de semana promissor. Conseguimos realmente encontrar um bom equilíbrio, ou ao menos um equilíbrio decente, e isso, claro, é positivo para a gente. A partir de agora, precisamos trabalhar mais nas nossas fraquezas, que sabemos que temos. Precisamos trazer atualizações para corrigir isso. Esperamos ver progresso nas próximas corridas — concluiu.

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.