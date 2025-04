A grande "revanche" pelo jogo de dezembro enfim chegou. Em sua primeira passagem por Memphis na NBA 2024/25, Stephen Curry teve a pior atuação de sua carreira na liga norte-americana pelo Golden State Warriors, o que não voltou a acontecer na noite desta terça-feira (1º). O novo duelo foi dominado pelo armador, que garantiu a importante vitória para o time de San Francisco por 134 a 125 sobre o Grizzlies. Com o triunfo no confronto direto, a equipe assumiu a quinta colocação na Conferência Oeste, ultrapassando os donos da casa.

Steve Kerr exalta Gui Santos e projeta mais minutos para brasileiro na NBA

Apesar da derrota, o elenco do Grizzlies se mostrou sólido e conseguiu uma virada parcial após desvantagem de 15 pontos. A equipe contou com seis jogadores com pelo menos 10 pontos marcados, com destaque para Ja Morant, que anotou 36 pontos, três rebotes e seis assistências. O pivô Zach Edey também fez uma boa partida, ao anotar um duplo-duplo: 10 pontos e 16 rebotes.

Por outro lado, o Warriors precisou da marcante liderança de Stephen Curry para superar os donos da casa, já que apenas quadro jogadores tiveram pontuação de dois dígitos (10 pontos ou mais). O armador somou mais um duplo-duplo a carreira e terminou o jogo com 52 pontos, 10 rebotes, oito assistências e cinco roubos de bola. Apesar da decepcionante noite de peças importantes do elenco, Draymond Green fez uma partida sólida e guardou um triplo-duplo, com 13 pontos, 10 rebotes e 12 assistências.

Como foi o jogo entre Grizzlies e Warriors?

Primeiro tempo

A partida começou com acirrada, com mudanças de liderança ainda nos primeiros minutos, o que mudou quando Stephen Curry "esquentou". Apesar do sólido aproveitamento do Grizzlies, o camisa 30 errou apenas um dos arremessos tentados e liderou o quarto com 19 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências. Por outro lado, a defesa do Grizzlies sofreu para segurar os chutes de longa distâncias do armador, que também tem forte jogo sem posse de bola e criou oportunidades para os companheiros.

No segundo quarto, a vantagem dos visitantes começou a cair, assim como seu aproveitamento. Assim, o Grizzlies viu o placar cada vez mais próximo e os grandes responsáveis foram Ja Morant, que anotou oito pontos, e Jared Jackson Jr, com 11. Vale destacar que seis dos 11 foram de lance livre, o que gerou certa polêmica durante o confronto. Apesar disso, Curry manteve a boa atuação e a vantagem do Warriors, com 13 pontos marcados.

Segundo tempo

Embora estivessem com a vantagem, o Warriors não efetuou seu "terceiro quarto da morte" após a volta do intervalo. Aliás, o contrário aconteceu. A forte marcação do Grizzlies e a ausência de finalização do elenco de Steve Kerr - não incluindo Curry - fez com que a vantagem evaporasse rapidamente, além da virada parcial para o time da casa. Assim, o último quarto começou com o placar empatado por 103 a 103.

Após três períodos na liderança, foi a vez dos companheiros de Curry assumirem o ataque do Warriors. A defesa ainda forte do Grizzlies levou o adversário para a linha de lance livre cinco vezes, o que rendeu a expulsão por faltas de Jackson Jr. e 10 pontos para o Golden State. O jogo, no entanto, se manteve acirrado e com mudanças de liderança até os últimos dois minutos, quando o time de San Francisco assumiu e os donos da casa pontuaram apenas mais uma vez.

Stephen Curry, do Warriors, durante arremesso em jogo contra o Memphis Grizzlies

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revanche e novos recordes de Curry no Warriors

Como já mencionado, a primeira vez de Stephen Curry na cidade de Memphis na atual temporada não terminou nada bem. Na ocasião, no dia 19 de dezembro, o Golden State Warriors perdeu por 114 a 93 para o Memphis Grizzlies, que registaram a maior vitória da NBA 2024/25. Decisivo na partida desta terça-feira (1º), o armador não contribuiu com grandes feitos na época e quase terminou a noite sem pontuar.

Em uma época de instabilidades, antes da chegada de Jimmy Butler, o Warriors vinha de duas derrotas e precisava da vitória para se manter vivo na disputa por uma vaga nos playoffs. Após um duplo-duplo contra o Mavericks, o incomum aconteceu: Curry não acertou nenhum arremesso durante todo o jogo. Assim, o armador finalizou a noite com dois pontos - por lance livre -, três rebotes e uma assistência.

A situação, no entanto, foi bem diferente no último duelo. Os 52 pontos de Stephen Curry renderam mais uma marca conquistada em seu longe currículo. O camisa 30 também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto entre o Grizzlies e o Warriors, ele ultrapassou a lenda Jerry West (25.192 pontos) e se tornou o 25º maior pontuador da liga norte-americana. Além disto, o armador abre vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem dez, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.