Governador de São Paulo projeta jogo da NBA no Brasil: ‘Somos pé-quente’

O Brasil deu mais um passo na busca de trazer um jogo da NBA para terras brasileiros, como aconteceu com a NFL no ano passado. Nesta terça-feira (1º), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Mark Tatum, diretor de operações da NBA, discutiram a realização de um jogo comemorativo da liga em São Paulo. O encontro visa trazer uma partida da principal liga de basquete dos Estados Unidos para o estado, marcando um momento importante para o esporte no país.

continua após a publicidade

➡️ Steve Kerr exalta Gui Santos e projeta mais minutos para brasileiro na NBA

Tarcísio de Freitas expressou entusiasmo com a possibilidade de sediar o evento da NBA no Brasil. Ele ainda destacou a capacidade de São Paulo em receber grandes eventos internacionais, como a Fórmula 1 e a NFL. Vale lembrar que o jogo entre Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, que aconteceu na Neo Química Arena, reuniu quase 50 mil pessoas em setembro de 2024.

- A NBA tem que vir para cá! Vamos fazer a maior festa que a liga já viu. Tudo passa por São Paulo: os grandes festivais de música, a Fórmula 1 e outros eventos esportivos. Ainda somos pé-quente! O último campeão da NFL fez o jogo inaugural da temporada lá no estádio do Corinthians - declarou o governador.

continua após a publicidade

Mark Tatum reconheceu a paixão dos brasileiros pelo basquete e pela NBA. Ele mencionou jogos anteriores realizados no Brasil e sugeriu que um jogo comemorativo poderia preceder um jogo oficial da liga no país. Isso abriria portas para futuras colaborações e eventos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Encontro entre NBA e CBB

Além da reunião com o governador de São Paulo, representantes da NBA encontraram-se com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A Liga Nacional de Basquete (LNB) e figuras importantes do basquete nacional, incluindo o ex-jogador Anderson Varejão, também marcaram presença no encontro que projeta parcerias e novos projetos para o basquete brasileiro.

continua após a publicidade

- Foi um primeiro encontro incrível, de muito respeito e de muitas ideias de todas as partes. Tenho certeza que vamos, juntos, criar oportunidades de crescimento para o basquete brasileiro - ressaltou Marcelo Sousa, presidente da CBB, ao ressaltar a importância do encontro.