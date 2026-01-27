Em reedição da final de 2015, Patriots enfrenta Seahawks no Super Bowl; onde assistir

New England Patriots e Seattle Seahawks disputarão o título da NFL no Super Bowl LX, marcado para o dia 8 de fevereiro de 2026. O confronto decisivo acontecerá no Levi's Stadium, na Califórnia, às 20h30 (horário de Brasília), e representa um reencontro de peso, mais de uma década após a final histórica entre os dois times. As equipes garantiram suas vagas no último domingo (25), ao vencerem as finais de conferência.

Os Patriots, campeões da AFC, asseguraram a vaga ao superar o Denver Broncos por 10 a 7. Já o Seattle Seahawks, que levou a melhor na NFC, derrotou o Los Angeles Rams por 31 a 25. Antes disso, a franquia de Seattle já havia protagonizado uma vitória expressiva sobre o San Francisco 49ers, com um placar de 41 a 6. O New England, por sua vez, deixou para trás o Houston Texans e o Los Angeles Chargers nas rodadas anteriores.

Os fãs poderão acompanhar a grande final da NFL com transmissão pelo Sportv, ESPN, Disney+, GETV (streaming) e NFL Game Pass (DAZN).

Ben Brown (#77), do New England Patriots, comemora após a final da AFC contra o Denver Broncos, no Empower Field at Mile High. Vitória por 10 a 7. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Reedição com campanhas idênticas

Este será o segundo duelo entre as franquias em uma final da NFL. O embate anterior, na temporada 2014-2015, terminou com vitória dos Patriots por 28 a 24, em uma partida memorável definida por uma interceptação de Malcolm Butler na linha do gol nos segundos finais.

Tanto New England quanto Seattle chegam à decisão com campanhas idênticas na temporada regular: 14 vitórias e apenas três derrotas. O Patriots busca seu sétimo título do Super Bowl, o primeiro na era pós-Tom Brady, e divide com o Pittsburgh Steelers o posto de maior vencedor da história moderna da liga, com 12 participações em finais. O Seattle Seahawks, por sua vez, disputa sua quarta final em busca do segundo Troféu Vince Lombardi, tentando encerrar um jejum que perdura desde o Super Bowl XLVIII, conquistado em 2013.

Fora do campo, o espetáculo do intervalo do Super Bowl LX promete atrair ainda mais olhares com a performance de Bad Bunny. O cantor porto-riquenho, um dos artistas mais ouvidos do mundo em 2025, apresentará seus principais sucessos no tradicional Halftime Show, reforçando a dimensão global do evento.

