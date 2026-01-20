NFL multa jogador por mensagem contra ataques em Gaza

Azeez Al-Shaair, linebacker do Houston Texans, foi multado em 11.593 dólares (aproximadamente 62.395 reais) pela NFL por exibir a mensagem "Stop the genocide" ("Parem o genocídio" em inglês) em uma fita facial. A penalidade foi aplicada porque o regulamento da liga proíbe a exibição de mensagens pessoais durante dias de jogo.

O defensor vocal da causa palestina utilizou a fita preta sob os olhos para estampar a frase pela primeira vez no jogo da rodada de wildcard, na vitória dos Texans sobre o Pittsburgh Steelers. Apesar da punição por violar as normas da liga, o linebacker demonstrou firmeza em sua posição, repetindo o gesto na partida seguinte, a rodada divisional contra o New England Patriots.

Azeez Al-Shaair em protesto a favor de Gaza (Foto: Transmissão / ESPN)

Reação do jogador

A penalização foi confirmada no último domingo (18), segundo a imprensa esportiva. Al-Shaair tem se destacado no ativismo, inclusive usando o programa beneficente "My Cause, My Cleats" (minha causa, minhas chuteiras) da NFL para promover iniciativas relacionadas à Palestina.

"Se minha plataforma pode levar, ainda que um pouco, de esperança às famílias na Palestina, isso é para o que quero usá-la", afirmou o jogador em um comunicado divulgado meses atrás, e que ele voltou a compartilhar nas redes sociais após ser notificado da multa.

Até o momento, não foi divulgado se Al-Shaair pretende recorrer da multa ou se continuará exibindo a mensagem em jogos futuros, mesmo sob a ameaça de novas penalidades financeiras.

