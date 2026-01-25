Broncos e Patriots reacendem rivalidade na NFL após uma década

Denver Broncos e New England Patriots farão a final da AFC, neste domingo (25), às 17h (de Brasília), no Empower Field at Mile High, em Denver (EUA). Dez anos depois, as equipes voltam a grande decisão da Conferência Americana, dessa vez com novos protagonistas e um árduo e longo caminho para retomar o caminho ao Super Bowl.

Início da rivalidade

A rivalidade entre Broncos e Patriots se deu início em 2013, com a ida de Peyton Manning do Indianapolis Colts ao Denver Broncos. O quarterback era conhecido por ser o antagonista de Tom Brady, do New England Patriots, mesmo com retrospecto negativo no confronto direto. Logo naquela temporada, as duas equipes foram as melhores da AFC, com a equipe do Colorado obtendo a melhor campanha, com 13-3 contra 12-4.

Na decisão da Conferência Americana, realizada em janeiro de 2014, Manning lançou para 400 jardas e dois touchdowns para liderar a vitória dos Broncos por 26 a 16 sobre os Patriots de Brady, que esbarrou na forte defesa de Denver e teve números discretos (277 jardas e 1 TD). No Super Bowl, porém, o Seattle Seahawks não deu chance ao Broncos e venceram o título pela primeira vez ao vencerem a decisão por 43 a 8.

Peyton Manning em ação pelo Denver Broncos (Foto: AFP)

Patriots e Broncos voltaram a se enfrentar na final da AFC nos playoffs da temporada de 2015, em 2016. Na época, o time de New England era o atual campeão da NFL, após derrotar o Seahawks por 28 a 24. Do outro lado, Denver era comandado por uma das defesas mais fortes da liga, já que, Peyton Manning, sofria com uma fascite plantar e jogou parte da temporada limitado por conta da lesão.

A final, novamente no Colorado, ficou marcada pela defesa de Denver forçando duas interceptações de Tom Brady e pelos dois touchdowns de Manning, mesmo machucado. Com a vitória por 20 a 18, os Broncos voltaram ao Super Bowl e, dessa vez, levando a melhor sobre o Carolina Panthers, por 24 a 10, em uma grande atuação defensiva, principalmente de Von Miller, eleito o MVP da decisão.

Troféu Vince Lombardi é entregue aos campeões do Super Bowl (Foto: AFP)

Anos difíceis

Em entrevista coletiva após vencer o Super Bowl 50, Peyton Manning anunciou a aposentadoria dos campos. Sem o quarterback, Denver sofreu por diversas temporadas ao não conseguir acertar na posição de quarterback, a mais importante do jogo. Mesmo via Draft, ou trocando por uma estrela, como Russell Wilson, a franquia demorou nove temporadas a retomar aos Playoffs, já comandados por Sean Payton, como treinador, e Bo Nix, como QB.

Já o Patriots seguiu como um dos melhores times da NFL e voltou a final da AFC nos três anos seguintes e com vitória em todas, se sagrando campeão do Super Bowl em duas oportunidades, nas temporadas de 2016 e 2018. Porém, a grande dinastia de New England chegou ao fim nos playoffs de 2019, em 2020, após eliminação, em casa, para o Teneesee Titans, e o anúncio que Tom Brady deixaria a franquia rumo ao Tampa Bay Buccaneers, por onde conquistou a liga mais uma vez.

Sem Brady, os Patriots, treinados pelo lendário Bill Belichick, tiveram temporadas complicadas, com elenco frágil e sem conseguir acertar no sucessor de Tom. Mesmo com uma ida aos Playoffs na temporada de 2021, com Mac Jones de quarterback, a franquia viu o Buffalo Bills se tornar o protagonista da divisão e a saída de Belichick ao final de 2023. No ano seguinte, no Draft, Drake Maye foi escolhido na primeira rodada e se tornou o novo QB do time treinado por Jerod Mayo.

Drake Maye foi a escolha de primeira rodada do Patriots no Draft de 2024 (Foto: Divulgação/NFL)

Finalistas, mais uma vez

Após voltarem aos Playoffs após nove temporadas, o Broncos entrou na temporada como um dos candidatos a ir à pós-temporada. Com Bo Nix mais maduro e uma defesa forte, a equipe contou com a queda de rendimento do Kansas City Chiefs e superou o Los Angeles Chargers para, não só apenas vencer a AFC Oeste, mas como também ter a melhor campanha da Conferência Americana, com 14 vitórias e três derrotas.

Por ter a melhor campanha, Denver foi direto ao Divisional Round, no qual encarou o Buffalo Bills, em casa. Em partida emocionante, em que foi à prorrogação, o Broncos venceu por 33 a 30 e se garantiu à final da AFC. Porém, nos lances finais do jogo, Bo Nix fraturou o pé e se tornou desfalque para a final de conferência.

O Denver Broncos irá encarar o New England Patriots na final da AFC (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Do outro lado, o Patriots entrou na temporada com desconfiança. Ainda com dúvidas se Maye seria o sucessor correto para Brady, a franquia demitiu Mayo e contratou Mike Vrabel, ex-jogador do time nos anos 2000, que teve grande trabalho no Teenesee Titans entre 2018 à 2023. A temporada começou devagar, com duas derrotas e uma vitória nas três primeiras semanas, porém, após vitória fora de casa sobre o Buffalo Bills, na semana cinco, a maré de New England virou.

Com 11 vitórias nas 12 semanas restantes, o Patriots voltou a vencer a AFC Leste e teve a segunda melhor campanha da Conferência Americana, atrás apenas do Denver Broncos pelos critérios de desempate. No Wild Card, dominaram o Los Angeles Chargers e, no Divisional Round, neutralizaram o ataque do Houston Texans para chegar na final da AFC, na qual encontrará o velho rival de 10 anos atrás.

O New England Patriots irá encarar o Denver Broncos na final da AFC (Foto: Winslow Townson/AFP)

