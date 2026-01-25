Comentaristas analisam final da AFC entre Broncos e Patriots na NFL

A ESPN e o Disney+ Premium transmitem com exclusividade neste domingo (25) a final da Conferência Americana da NFL, entre Denver Broncos e New England Patriots, a partir das 20h30. A narração será de Fernando Nardini, com comentários de Paulo Antunes e reportagens direto de Denver com Conrado Giulietti.

Para o comentarista Paulo Antunes, o favoritismo é do New England, especialmente pela força defensiva e pela situação do ataque de Denver: "O New England Patriots é favorito. O quarterback reserva dos Broncos tem pouca experiência como titular e vai enfrentar uma defesa muito agressiva. Se Denver conseguir vencer a batalha dos turnovers e correr bem com a bola, pode ter chances jogando em casa, mas o cenário é bastante complicado contra essa defesa", analisa.

Já Conrado Giulietti destaca o equilíbrio técnico e os ingredientes que tornam a decisão ainda mais especial: "São dois times que disputaram até o fim da temporada regular para ser o melhor da conferência. Agora, o primeiro e o segundo colocados decidem o título. A lesão do Bo Nix muda muito o cenário, e o fato de o quarterback reserva ter sido draftado pelos Patriots é um atrativo a mais. Além disso, é a volta do New England a uma final de conferência desde a era Tom Brady, o que aumenta muito a expectativa. São duas defesas muito fortes, que se provaram nos playoffs. A tendência é de um jogo muito equilibrado e bastante físico", afirma.

O duelo reúne as duas melhores campanhas da AFC na temporada regular e vale uma vaga no Super Bowl, marcado para o dia 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na Califórnia. Na última fase dos playoffs, os Broncos superaram o Buffalo Bills por 33 a 30, na prorrogação, mas perderam o quarterback titular Bo Nix, que fraturou o tornozelo e só volta a atuar na próxima temporada. Já os Patriots avançaram com mais tranquilidade ao derrotar o Houston Texans por 28 a 16, liderados por Drake Maye, um dos candidatos ao prêmio de MVP.

Super Bowl

Com a transmissão da final da AFC e do Super Bowl, a ESPN e o Disney+ Premium reforçam sua posição como a casa da NFL no Brasil, oferecendo cobertura multiplataforma com informação, análise especializada e grandes equipes de transmissão.

Logo do Super Bowl LX, que acontece em fevereiro de 2026 (Foto: Divulgação / NFL)

