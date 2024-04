Em partida irregular, Bia Haddad é eliminada por tenista russa nas oitavas em Charleston

Bia Haddad foi superada em Charleston (Foto: Credit One Charleston Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 23:43 • Charleston (EUA)

Bia Haddad Maia, número 13 do mundo, foi eliminada para a russa Veronika Kudermetova nas oitavas de finais do WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, evento sobre o piso de Har Thru, o saibro verde, nesta quinta-feira (4). A brasileira começou bem, mas a irregularidade voltou e acabou perdendo mais uma partida.

A brasileira caiu diante da russa Veronika Kudermetova, 19ª colocada e nona cabeça de chave, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/1 após 1h34min de duração.

A paulistana somou sua nona derrota nos últimos doze jogos e não vence duas partidas seguidas desde o final de fevereiro quando foi semifinalista no torneio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Ela começou bem a partida, abriu 4 a 2 com erro grotesco de swing-volley da adversária, mas viu a rival devolver a quebra e abrir 5 a 4 e saque. Bia devolveu a quebra, igualou em 5 a 5, mas não conseguia colocar agressividade na quadra e tomava algumas bombas na devolução. Foi quebrada de novo e perdeu a primeira parcial.

Kudermetova saiu na frente no segundo set com 3 a 1, Bia teve um 15/40, mas com bolas sem muiota potência permitiu os ataques da rival que confirmou e quebrou de novo para marcar 5 a 1 e fechar com nova quebra.

Bia sai do torneio com uma boa vitória sobre a 47ª colocada, a americana Caroline Dolehide, com grande virada no segundo set, mas segue com altos e baixos. Ela havia pedido um convite para o torneio após o desempenho irregular nas semanas anteriores.

A paulistana retorna para sua cidade natal para a disputa da Billie Jean King Cup no Ginásio do Ibirapuera que acontece entre os dias 12 e 13 em duelo contra a Alemanha que vale vaga nas finais da maior competição de nações do esporte.