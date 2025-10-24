Em parciais acirradas, Praia Clube vence Maringá na Superliga Feminina

Em duelo válido pela segunda rodada da Superliga Feminina 25/26, o Praia Clube superou o Maringá por 3 sets a 1, com as parciais de 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22. O jogo aconteceu no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube (UTC), em Uberlândia (MG). Com a vitória, o time da casa assume a primeira posição da tabela, com duas vitórias em dois confrontos. Enquanto isso, o Maringá, com apenas um ponto, é o 8º colocado.

Adenízia, do Praia Clube, foi eleita a melhor em quadra. A central marcou 19 pontos, sendo 13 de ataque, quatro de bloqueio e dois de saque. Já a maior pontuadora foi a ponteira Maria Koleva, da equipe vencedora. A atleta somou 22 acertos: 19 ataques, dois bloqueios e um saque.

Campeã olímpica, Adenízia é uma das mais experientes da Superliga (Foto: Divulgação/ Praia Clube)

Detalhes do confronto

Impondo o ritmo no início do jogo, o Praia Clube logo abriu vantagem, no 8 a 2. O Maringá ameaçou encostar no placar, mas tinha dificuldades em colocar a bola no chão, contra um bom sistema de defesa do time mineiro. Com erro de saque do adversário, o Praia fechou a primeira parcial em 25 a 17.

No segundo set, o Maringá abriu 2 a 0 e o início da parcial tomou contornos equilibrados no placar. A parcial seguiu deste modo, com o Praia tentando se acostumar à melhora do adversário na partida. Acelerando o jogo e com bons ataques, o time visitante abriu quatro pontos na reta decisiva do set, chegando a 21 a 17. Nos pontos finais, o Maringá conseguiu segurar a pressão do Praia e fechou o set em 25 a 23, deixando tudo igual na partida.

A terceira parcial também teve um início acirrado, com as equipes se alternando à frente do placar. O set seguiu assim até o fim, quando o Praia conseguiu abrir na reta decisiva. Porém, com um bloqueio, o adversário se reergueu. Em um rally disputado, o time mineiro retomou as rédeas e, com ataque da central Adenízia, venceu a parcial por 25 a 23, abrindo 2 a 1.

Assim como segundo e terceiro set, o início do quarto também foi marcado por placares equilibrados. No meio da parcial, o Maringá, confiante, conseguiu tomar distância, abrindo 12 a 7. O adversário se recuperou e empatou no 14º ponto. No fim, o Praia pontou três vezes consecutivas e chegou ao 23 a 21. Com ataque explorando o bloqueio, o time da casa venceu o set por 25 a 22 e fechou o confronto em 3 sets a 1, conquistando os três pontos na segunda rodada da Superliga.

Próximos jogos pela Superliga

O Praia Clube volta à ação na próxima sexta-feira (31) contra o Sesc RJ Flamengo, no Maracanãzinho. A partida está marcada para às 21h (de Brasília). Já o Maringá, em casa, enfrenta o Tijuca Tênis Clube na quinta-feira (30), a partir das 18h30 (de Brasília).