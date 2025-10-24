Em meio à Superliga, Fluminense desembarca para torneio no Peru

A equipe feminina de vôlei do Fluminense foi convidada para participar de um torneio amistoso em Lima, no Peru, chamado "Noite Branca e Azul". Em meio à temporada nacional, o time desembarcou na cidade nesta sexta-feira (24), e os jogos acontecem no sábado (25) e no domingo (26).

Além do Tricolor, Alianza Lima e Regatas Lima, ambos clubes do Peru, participam do torneio. A outra equipe estrangeira convidada é o River Plate, da Argentina. A competição acontece em formato de triangular, no Coliseu Eduardo Dibós, em Lima, capital do Peru.

Organizada pelo Alianza Lima, o campeonato tem o objetivo de apresentar o clube para a temporada, já que disputa o Mundial de Clubes em dezembro. Nas edições anteriores, as equipes estrangeiras convidadas foram Osasco e Boca Juniors.

Jogos do Fluminense

No sábado (25), o Fluminense mede forças contra o Alianza Lima, às 20h15 (de Brasília). Já no domingo, enfrenta o Regatas Lima, às 18h (de Brasília).

Para os torcedores tricolores, a transmissão será feita pelo canal da América Televisión no Youtube.

Fluminense é vice-campeão carioca de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/ FFC)

Estreia do Tricolor na Superliga

No primeiro jogo do Fluminense na Superliga 25/26, o time, em casa, superou o Maringá por 3 sets a 2. A vitória foi por virada, com as parciais de 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8. A ponteira Valdez foi eleita a melhor da partida.

Na segunda rodada, a equipe comandada por Marcos Miranda enfrenta o Gerdau Minas, no dia 31 de outubro. A partida começa às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte.