Com João Fonseca, Roland Garros é criticado por lenda da NBA

Mais uma declaração de Charles Barkley voltou a chamar atenção nas redes sociais. Desta vez, a lenda da NBA não comentava nada sobre a liga norte-americana, mas sim sobre Roland Garros, um dos quatro Grand Slams de tênis. O nome do torneio, que contará com a presença de João Fonseca, foi criticado pelo ex-jogador em uma gafe durante o programa "Inside the NBA", quando Ernie Johnson anunciava a propaganda do Aberto da França.

continua após a publicidade

➡️ Em Estoril, João Fonseca recebe camisa em homenagem a Ayrton Senna

A interação entre os comentaristas da TNT aconteceu já na parte final do programa. Na oportunidade, Johnson lia um vídeo promocional de Roland Garros com Coco Gauff, quando foi interrompido por Barkley em seu momento de indignação. O torneio será transmitido pela TNT Sports a partir desta temporada.

A reclamação de Chuck envolvia uma suposta troca de nome da competição: de Aberto da França para Roland Garros. O problema é que o torneio é apresentado pelas duas nomenclaturas desde 1928. Vale destacar também que "Roland Garros" é uma homenagem a um aviador francês que combateu na Primeira Guerra Mundial e se tornou o nome do estádio que recebe o evento.

continua após a publicidade

Após 41 anos na NBC, o Aberto fechou com a TNT Sports um acordo de 10 anos por US$ 650 milhões para as transmissões, que se iniciam neste mês de maio. Conhecido nos Estados Unidos pelo nome secundário, a forte divulgação como "Roland Garros" parece ter confundido o público de fora do mundo do tênis.

Confira a troca entre os apresentadores sobre competição

Johnson: "Roland Garros, em Paris, é um dos Grand Slams de tênis e será transmitido pela TNT e através do streaming Max. Nosso primeiro ano de cobertura, mal posso esperar para começar."

continua após a publicidade

Chuck: "Mudar o nome de Aberto da França para Roland Garros é uma das coisas mais estúpidas que já ouvi."

Johnson: "Pare, pare. Estamos tentando manter uma boa relação com nossos novos parceiros."

Chuck: "Nós demos a eles US$ 60 milhões por ano, temos sido bons para eles. Nós demos a eles US$ 60 milhões por ano, eles podem ficar quietos."

Johnson: "Uau. Provavelmente será a última vez que faremos essa promoção."

João Fonseca está confirmado em Roland Garros

A lista oficial de Roland Garros foi divulgada nesta terça-feira com a presença de João Fonseca e mais um brasileiro, Thiago Monteiro. Os dois participarão da chave principal do segundo Grand Slam da temporada e único major disputado no saibro. O torneio começa no próximo dia 25 de maio.

João Fonseca, número 59º do mungo, entrou direto pela primeira vez em um torneio do Grand Slam e fará sua estreia na chave principal. Em 2023, ele disputou o juvenil e foi até as quartas de final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte