Em jogo nervoso, Bia Haddad perde e se despede do WTA 1000 de Roma

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 17:58 • Roma (Itália)

Em um jogo muito nervoso, com muitos erros e uma montanha-russa de emoções, a brasileira Bia Haddad Maia, 13ª colocado do mundo, acabou eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Roma, na Itália, que aconteceu neste sábado (11).

A paulistana caiu diante da americana Madison Keys, 16ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Este foi o segundo confronto entre elas e a primeira vitória da americana, que fez ótima campanha em Madri com semifinal, sendo eliminada diante da polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

Haddad Maia defendia quartas de final e com a terceira rodada perderá ao todo 150 pontos. Com isso, ela terá que torcer para evitar uma queda no ranking a ser divulgado dentro de nove dias.

COMO FOI O JOGO?

Bia Haddad começou com tudo, abriu 3 a 0, jogando de forma agressiva e vendo a rival errar. Keys melhorou na partida e conseguiu o empate após games duros. A brasileira teve oportunidades de confirmar no 4 a 4, mas não converteu, foi quebrada e perdeu a parcial por 6/4.

No segundo set, Bia abriu 5 a 2, mas foi quebrada. Depois soltou o braço no game de devolução e vibrou muito com a vitória na parcial.

No set decisivo, Bia perdia chances de confirmar no seu saque, mas devolveu a quebra a seguir. Porém, Keys foi mais estável a partir do sexto game, abriu 4 a 2 e foi com tudo para a devolução no nono game, e assim fechou o duelo.

E AGORA?

Keys vai encarar a romena Sorana Cirstea, que eliminou a campeã de Wimbledon, a tcheca Marketa Vondrousova.

Depois da queda em Roma, Bia Haddad ruma seu foco para o WTA 500 de Estrasburgo, na França, que começa dentro de nove dias e é o último torneio preparatório para Roland Garros.