UFC Fight Night: onde assistir e horário de Lewis x Nascimento

11/05/2024 - 14:00 • Missouri (EUA)

Após um final de semana épico para os brasileiros, com vitórias de Aldo e Pantoja, no Rio de Janeiro, o UFC volta ao estado do Missouri, nos Estados Unidos, para a relização do Fight Night. As lutas serão neste sábado (10), com transmissão do UFC Night Pass. O card principal a partir das 20h e o preliminar, às 17h.

Entre as lutas principais, temos Rodrigo Nascimento, que enfrentará Derrick Lewis. O brasileiro tem um cartel de oito vitórias, sendo dois por nocaute e seis por finalização.

No feminino, Tabatha Ricci irá representar o Brasil no octógono. A brasileira — com um cartel de nove vitórias e duas derrotas — enfrentará Tecia Torres.

Confira os confrontos:

🥊 CARD PRINCIPAL

Derrick Lewis X Rodrigo Nascimento

Joaquin Buckley X Nursulton Ruziboev

Alonzo Menifield X Carlos Ulberg

Carlos Diego Ferreira X Mateusz Rębecki

Alex Caceres X Sean Woodson

Waldo Cortes-Acosta X Robelis Despaigne

🥊 CARD PRELIMINAR

Chase Hooper X Viacheslav Borshchev

Terrance McKinney X Esteban Ribovics

Tabatha Ricci X Tecia Torres

Billy Ray Goff X Trey Waters

Charles Johnson X Jake Hadley

JJ Aldrich X Veronica Hardy

Jared Gooden X Kevin Jousset