Thiago Wild leva incrível virada e é eliminado de Roma

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 12:23 • Roma (ITA)

Thiago Wild, número 1 do Brasil e 61º do mundo, teve a faca e o queijo na mão para levar partida pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália, para o terceiro set, mas perdeu uma enorme vantagem.

O brasileiro acabou eliminado pelo argentino Tomas Etcheverry, 28º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 7/5 após duas horas de duração. Wild tinha uma vantagem de 5 a 1 com duas quebras a favor no segundo set, mas errou demais e permitiu a reação do valente tenista sul-americano que marcou seis games consecutivos. Wild chegou a salvar dois match-points no último game, mas não escapou da quebra e da derrota.

(Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

Este foi o quarto jogo entre eles e é a terceira vitória de Etcheverry. Wild perde pela primeira vez antes da terceira rodada em um Masters 1000 nesta temporada.

O brasileiro agora segue para challenger de Turim, na Itália, a partir de terça-feira, e terá o ATP 250 de Lyon, na França, na semana antes de Roland Garros.