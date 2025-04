Técnico do Flamengo projeta final do BCLA contra Boca Juniors: ‘Muito cansado’

Após vitória tranquila sobre o Franca, o Flamengo tem nova decisão contra o Boca Juniors marcada para sábado (19). Na semifinal, o Rubro-Negro dominou todos os períodos de um doa maiores clássicos do basquete brasileiro para garantir a classificação na final do Basketball Champions League Américas (BCLA). Velho conhecido dos Xeinezes, o argentino Sergio "Oveja" Hernández analisou as opções do time carioca, além de exaltar os adversários, que chegam mais "descansados" pra última etapa do Final Four.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo domina Franca e garante final contra Boca Juniors na BCLA

- Todo mundo tem respeito pelo basquete argentino, e o Boca (Juniors) é um time também muito bom. (As equipes) já jogaram duas vezes, e os dois times ganharam por muita diferença. Agora é descansar, fazer uma reunião com o staff, planejar o jogo, treinar amanhã e jogar o nosso jogo. No princípio, jogar o jogo que o Flamengo quer jogar - destacou o técnico do Flamengo, que completou:

Normalmente, subir as linhas defensivas, ter muitas transições, muitas posições, porque o Boca tem um time um pouco mais curto que o nosso. No jogo anterior, o Boca finalizou muito cansado, mas finalizou antes (da gente), então já estão descansando há três horas.

continua após a publicidade

Com larga vantagem desde o intervalo, ao garantir 13 pontos a frente, a vitória do Flamengo foi apenas administrada durante os últimos dois períodos, principalmente pelo bom aproveitamento do elenco rubro-negro. Por outro lado, o Boca Juniors precisou manter o nível acelerado até os últimos minutos do jogo no início de noite desta sexta-feira (18). Na ocasião, o duelo dos Xeinezes estava empatado com dois minutos para o fim do jogo.

Últimos confrontos entre Flamengo e Boca Juniors

Outro ponto destacado por Sergio Hernández foi o confronto direto entre o Flamengo e o Boca Juniors. Na atual temporada do BCLA, ambos os times estavam no Grupo B e se enfrentaram em duas oportunidades, no Maracanãzinho e na "Bombonerita".

continua após a publicidade

O primeiro jogo, no Rio de Janeiro, foi dominado pelo Flamengo, que venceu por 96 a 61. Com o fator casa, o Rubro-Negro garantiu a vitória com larga vantagem sobre os argentinos. A partida de volta, por sua vez, ficou marcada pela única derrota do time de "Oveja" no BCLA 2024/25. Assim, o Boca Juniors levou a melhor com placar de 96 a 71 sobre a equipe carioca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte