Dois clássicos enchem a noite de sábado (19) dos torcedores do Flamengo. O primeiro confronto será, às 17h30 (de Brasília), contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Já no Maracanãzinho, o FlaBasquete volta à quadra para enfrentar o Boca Juniors na final do Basketball Champions League Americas (BCLA). Grande cestinha do Rubro-Negro contra o Fanca, nesta sexta-feira (18), Alexey Borges aproveitou os jogos próximos para fazer um convite a torcida rubro-negra.

- Nação, se Deus quiser amanhã vamos ganhar do Vascão lá no futebol, depois todo mundo para cá lotar esse Maracanãzinho. Assim, se Deus quiser e tudo der certo, a gente conseguir esse título aí. Não vai faltar empenho, não vai faltar garra na quadra, que eu sei que vocês adoram, e a gente pede que vocês venham ajudar nós. Vamos pra cima! - declarou Alexey.

Após o convite feito, o armador analisou o "fator casa" na grande decisão do BCLA. Alexey destacou ainda a energia da torcida do Flamengo, que faz a diferença também dentro de quadra. Como lembrou o astro, os últimos dois campeões do torneio jogaram em seu próprio estádio.

- O mais importante é a gente vir com a mesma postura e a mesma energia. Ontem eu falei com o Sérgio e o Balbe sobre a vantagem de jogar em casa, porque o último campeão da BCLA jogou em casa também. Jogar na frente dessa torcida, no ginásio que a gente está acostumado, com a energia toda a nosso favor, é importante demais e a gente vai tentar usar isso novamente amanhã - afirmou.

Últimos confrontos entre Flamengo e Boca Juniors

Após o jogo contra o Franca, o confronto direto entre o Flamengo e o Boca Juniors foi um dos principais fatores destacados por Sergio "Oveja" Hernández. Na atual temporada do BCLA, ambos os times estavam no Grupo B e se enfrentaram em duas oportunidades, no Maracanãzinho e na "Bombonerita".

O primeiro jogo, no Rio de Janeiro, foi dominado pelo Flamengo, que venceu por 96 a 61. Com o fator casa, o Rubro-Negro garantiu a vitória com larga vantagem sobre os argentinos. A partida de volta, por sua vez, ficou marcada pela única derrota do time de "Oveja" no BCLA 2024/25. Assim, o Boca Juniors levou a melhor com placar de 96 a 71 sobre a equipe carioca.

