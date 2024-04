Jogador da Seleção Brasileira quebra recorde histórico na Superliga de Vôlei

Darlan Souza é oposto do Sesi e da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Guilherme Cirino)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das maiores promessas da nova geração do vôlei brasileiro, Darlan Souza, quebrou o recorde de pontos em uma partida na história da Superliga. O oposto de 21 anos anotou 41 pontos ao longo do jogo entre Sesi e Araguari. A marca anterior perdurava desde janeiro de 2023.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desempenho de Darlan foi absurdo, mas não suficiente para evitar a derrota do Sesi para o Araguari, pelas quartas de final da Superliga. O confronto entre as equipes terminou em 3 sets a 2 para os visitantes, com parciais de 16/25, 33/35, 25/21, 25/17 e 11/15.

Darlan, além de quebrar o recorde no jogo, é o maior pontuador da liga na temporada. O jovem ainda foi responsável por mais de 50% da pontuação da equipe paulista na partida. Além disso, o oposto já soma 413 acertos, com uma média de 5,51 pontos por set.

Darlan Souza foi destaque da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei (Foto: Reprodução)

Aos 21 anos, Darlan é uma peça fundamental na renovação da Seleção Brasileira de vôlei. Apesar de jovem, já mostrou que pode ser importante na composição do elenco que estará nas Olimpíadas de Paris. O atleta, inclusive, contribuiu com pontos importantes na disputa do Pré-Olímpico.