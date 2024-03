Em dia agitado da WSL em Portugal, apenas Gabriel Medina representa o Brasil nas quartas

Gabriel Medina é tricampeão da WSL (Foto: Brent Bielmann/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 18:55 • Peniche (POR)

Sete brasileiros surfaram nesta segunda-feira (11), na praia de Molho Leste, em Portugal, pela etapa de Peniche da WSL. Diferente do dia anterior, os brasileiros tiveram um dia abaixo e apenas Gabriel Medina seguiu na competição masculina. Na chave feminina, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva ainda seguem no torneio.

O dia começou com a disputa entre Ethan Ewing e Deivid Silva e com o australiano levando a melhor contra o brasileiro nas 16 avos de finais. Durante a bateria, Ethan se sobresaiu contra Deivid e somou 13.36 contra 11.97.

Nas oitavas de finais, foi a vez de Ítalo Ferreira encarar Ethan. Na fase anterior, o surfista potiguar havia eliminado o sul-africano Matthew McGillivray, por 17.17 a 15.47. Contra o australiano, o brasileiro teve o mesmo destino de Deivid e foi eliminado. Ewing conseguiu um 8.17 nas primeiras ondas, jogando a pressão para Ítalo, que até fez nota próxima, mas menos que o adversário.

No final da bateria, o australiano fez surfou bem mais uma boa onda, somando 6.17 e totalizando 14.34. Ferreira até tentou, marcando 7.07 na décima onda, mas não o suficiente para ultrapassar Ewing. Nas quartas de finais, Ethan encara o marroquino Ramzi Boukhiam, que passou pelo brasileiro Yago Dora na fase anterior.

Dora eliminou o surfista da casa, Frederico Morais, por 15.77 a 13.00, com direito a onda nota 9.00, a segunda maior do dia. Porém, nas oitavas, Yago não conseguiu repetir o mesmo desempenho contra Ramzi Boukhiam, somando apenas um 5.60 como maior nota. O marroquino totalizou 15.67, com direito a 8.50, contra apenas 10.17 do brasileiro.

Do outro lado da chave, Gabriel Medina é o único brasileiro que avançou das oitavas. Na 16 avos de final, Gabriel levou a melhor contra o compatriota Miguel Pupo. Na bateria, o surfista tricampeão da WSL arrebentou e com duas notas acima de oito, passou para as oitavas. Na outra fase, Medina duelou contra Jack Robinson e não deu chances para o australiano. Na bateria, o brasileiro marcou um 7.83 e 9.33, a maior nota do dia, totalizando 17.16 contra apenas 8.84 de Jack.

Gabriel Medina busca o quarto título da WSL (Foto: Beatriz Ryder / WSL)

Nas quartas de finais, Gabriel encara Leonardo Fioravanti, que eliminou Caio Ibelli na primeira fase e Kanoa Igarashi nas oitavas. O japonês teve uma disputa ferrenha contra Samuel Pupo, vencendo o brasileiro por apenas 0.40 pontos.

Para relembrar, a etapa de Peniche ficou paralisada por três dias devido às condições climáticas. Para a disputa ser reestabelecida neste domingo (10), a WSL precisou mudar o local, trocando a praia de Supertubos por Molho Leste. Veja as próximas baterias dos brasileiros abaixo.

🏄 QUARTAS DE FINAL - MASCULINO

BATERIA 3: Gabriel Medina x Leonardo Fioravanti

🏄‍♀️ QUARTAS DE FINAL - FEMININO

BATERIA 2: Bettylou Johnson x Tatiana Weston-Webb

BATERIA 4: Luana Silva x Johanne Defay