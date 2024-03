Cruzeiro bate Guarulhos e é campeão da Copa do Brasil de Vôlei

Cruzeiro conquista mais um título para sua galeria (Foto: Divulgação / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 21:52 • São Paulo (SP)

O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa Brasil de Vôlei diante do Guarulhos neste domingo (10). O Cabuloso venceu por 3 sets a 0, com as parciais de 25/22, 25/18 e 25/17, em disputa realizada em São José (SC).

Com a conquista da competição, a equipe mineira acumula oito títulos da copa nacional. Destaque da grande final, Lukinha contou sobre a sensação de conquistar mais um título para a gigantesca sala de troféus da Raposa.

- Sentimento é de muita alegria, primeiro por ter mais um título de Copa Brasil. Infelizmente o Alê se machucou, mas logo estará de volta com a gente. Foi uma honra substituir ele. Difícil por ser uma final, tem essa pressão, mas o time passa uma tranquilidade, está acostumado a disputar finais e ganhar. Isso me ajudou muito, ter esses caras grandes do meu lado e acho que isso aqui é só para coroar o trabalho de um time inteiro. Estou muito feliz - declarou o atleta.

Os outras vezes que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de Vôlei foram: 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e, agora, 2024.