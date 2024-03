Fabrizio Gallas: ‘Bia Haddad segue com irregularidade e leva terceira virada na temporada’

Bia Haddad, em Indian Wells (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais uma partida na qual Bia Haddad pecou pela irregularidade que vem sendo a tônica na maioria das suas 15 partidas na temporada, até aqui. Consegue jogar um set com nível de top 10, ou até acima, e depois peca pela irregularidade, passividade, com bolas no meio da quadra e acaba levando a virada. Se tem algo positivo, é o nível do jogo, que não caiu tanto como em outras partidas, e o terceiro set escapou por detalhes.

Se em 2023 sua característica foi de ser a Rainha dos jogos longos, com vitórias em três sets, este começo de 2024 não vem sendo tão bom assim. Ela venceu duas das seis partidas que foram ao terceiro e levou três viradas em Indian Wells, Dubai e San Diego. Ou seja, sofreu viradas em três últimos torneios e em três dos últimos quatro jogos. Ela soma apenas uma vitória nas últimas cinco partidas e foi no jogo contra Rebecca Sramkova, 127ª do mundo, em que o desempenho não foi tão bom assim.

Além de Jelena Ostapenko, agora Anastasia Pavlyuchenkova entra como uma pedra no sapato da brasileira. Foi o terceiro jogo entre elas e a terceira vitória da russa. Ostapenko e Pavlyuchenkova têm estilos de jogo parecidos, com muita agressividade no fundo.

Bia segue nas duplas e depois jogará em Miami seu último torneio antes do giro no saibro, onde terá muitos pontos a defender, muito por conta da brilhante campanha de Roland Garros, além da ótima em Roma. A pressão será grande.