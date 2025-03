Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, segue mostrando o porquê é um dos grandes candidatos a MVP da temporada 2024/25 da NBA. O bom desempenho do jogador o levou a conquistar o prêmio de jogador da semana na Conferência Oeste da liga norte-americana. O anúncio aconteceu na última segunda-feira (10). Trae Young, do Atlanta Hawks, venceu no Leste.

Os prêmios entregues foram em relação à semana 20 da NBA, com jogos disputados entre os dias 2 e 9 de março. Neste período, Shai registrou médias de 44,0 pontos, 5,0 rebotes e 6,7 assistências por partida. O armador comandou o Oklahoma City Thunder em quatro triunfos.

Já Young obteve 24,5 pontos, 13,0 assistências e 96.7% de acerto em lances livres por noite. Com ele, o Atlanta Hawks registrou um recorde de 3-1 na temporada.

Confira os ganhadores do Melhor Jogador da Semana da NBA 2024/25

Semana 19: Zach LaVine (Oeste), Jalen Brunson (Leste) Semana 17/18: Não houve — Fim de Semana do All-Star Semana 16: Nikola Jokic (Oeste), Trae Young (Leste) Semana 15: LeBron James (Oeste), Donovan Mitchell (Leste) Semana 14: Anos Jackson Jr. (Oeste), Scottie Barnes (Leste) Semana 13: Jalen Green (Oeste), Giannis Antetokounmpo (Leste) Semana 12: Domantas Sabonis (Oeste), Darius Garland (Leste) Semana 11: Nikola Jokić (Oeste), Jayson Tatum (Leste) Semana 10: Shai Gilgeous-Alexander (Oeste), Tyrese Maxey (Leste) Semana 9: Victor Wembanyama (Oeste), Cade Cunningham (Leste) Semana 8: Não houve — Final da Emirates NBA Cup Semana 7: Luka Dončić (Oeste), Tyler Herro (Leste) Semana 6: Alperen Sengun (Oeste), Jalen Brunson (Leste) Semana 5: Harrison Barnes (Oeste), Giannis Antetokounmpo (Leste) Semana 4: De’Aaron Fox (Oeste), Franz Wagner (Leste) Semana 3: Nikola Jokić (Oeste), Darius Garland (Leste) Semana 2: Devin Booker (Oeste), Donovan Mitchell (Leste) Semana 1: Anthony Davis (Oeste), Jaylen Brown (Leste)