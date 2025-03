Kyrie Irving não deve mais atuar pelo Dallas Mavericks nesta temporada. O astro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e não vai retornar em 2024/25. A informação é de Shams Charania, da ESPN estadunidense, na última semana.

— Últimas notícias: O astro do Dallas Mavericks, Kyrie Irving, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o deixará fora de sua temporada, segundo fontes disseram à ESPN — escreveu o insider, nas redes sociais.

A lesão aconteceu na segunda-feira passada (3), no duelo contra o Sacramento Kings. Ao tentar entrar no garrafão, o armador sentiu o joelho esquerdo. Ainda assim, mesmo lesionado, converteu os dois lances livres. Após isso, deixou a quadra.

Lesão de Irving é duro golpe para o Mavericks

A contusão do astro é um grande golpe para a franquia do Texas, que já não vive um bom momento na temporada regular desde a saída de Luka Doncic, que foi para o Los Angeles Lakers.

Irving acumulou médias de 24,7 pontos, 4,8 rebotes 4,6 rebotes e 1,3 roubos de bola nesta temporada. Além disso, teve uma eficiência de 47,3% nos arremessos gerais e 40,1% nas tentativas de três. No último duelo da temporada, participou por nove minutos e marcou sete pontos.

O jogo contra o Kings foi o segundo de uma sequência que já dura cinco partidas. O último triunfo da franquia do Texas aconteceu no dia 27 de fevereiro, frente ao Charlotte Hornets. De lá pra cá, não houve mais vitórias.

O Mavs busca retomar o caminho das vitórias nesta segunda-feira (10) no clássico do Texas frente ao San Antonio Spurs, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.