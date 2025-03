Seguem os rumores sobre uma possível saída de Kevin Durant do Phoenix Suns. O veterano pode ser negociado pela franquia do Arizona, caso a temporada 2024/25 da NBA não seja de sucesso. Em meio a alta expectativa, o "preço" do Suns pode ser bem menor do que se espera.

Segundo Duane Rankin, do portal “The Republic”, a franquia estaria disposta a ceder o astro por três escolhas de primeira rodada do draft e mais uma jovem promessa. Essas condições seriam suficientes para a equipe ficar abaixo do segundo apron da NBA.

- O Suns não tem nenhum controle sobre suas escolhas de primeira rodada de agora até 2032 e atualmente não pode negociar sua seleção de primeira rodada de 2032 devido a estar acima do segundo apron. Fontes informaram ao The Republic que o retorno mais ideal em uma troca de Durant é recuperar três escolhas de primeira rodada e um jovem jogador como parte de um acordo de várias equipes vinculado a ficar sob o segundo apron - destacou o setorista.

Com Durant, Phoenix Suns possuí uma das maiores folhas da NBA

Os altos gastos na temporada que colocaram a franquia acima do segundo apron fiscal da liga. O Suns foi a primeira equipe a possuir um gasto superior a US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) na história da competição. Com isso, as movimentações foram limitadas na questão de elenco.

A alternativa, então, seria uma drástica mudança nos grandes nomes do time. Assim, para poder ter mais flexibilidade nas negociações, o Phoenix Suns pode negociar algumas de suas estrelas, e Kevin Durant seria uma delas.

- Faz parte do negócio. Todo mundo é comprado e vendido nesta liga. Qualquer um pode ser leiloado - disse KD após o trade deadline.