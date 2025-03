Gui Santos é o único representante brasileiro na NBA, e após alguns meses de adaptação e muitos jogos no banco de reservas, o pivô pareceu se encontrar no elenco do Golden State Warrios. O camisa 15 se tornou uma peça importante para a franquia nesta temporada, que não tem muitas opções no elenco para a posição do brasileiro.

O brasileiro começou sua trajetória no basquete nas categorias de base do Minas Tênis Clube (MG), time que faz parte de um programa de desenvolvimento de atletas. Antes de chegar à NBA, ele jogou pelo Santa Cruz Warriors, um time afiliado à sua equipe atual na G-League, uma liga para jovens jogadores. Isso o ajudou a ser selecionado pelo time principal do Golden State Warriors em novembro de 2022.

Após um início devagar e com muita dificuldade, o camisa 15 começou a conquistar mais espaço entre os grandes no final de 2024.

- O processo de adaptação pra mim no começo foi muito ruim, sinceramente. Porque saí do Brasil, falava inglês, mas falava bem pouco. Muda totalmente a cultura, as pessoas aqui são mais frias. E você sai do Brasil que tem aquele calor, todo mundo junto. Você chega no vestiário e às vezes está todo mundo com fone, ao invés de ter uma caixinha de som e todo mundo brincando. Mas aí com conforme você entende como é aqui, as coisas funcionam dessa forma aqui na NBA, aí você entende que aqui é trabalho, aqui é sério. Não que no Brasil não seja sério, mas aqui eles levam muito, muito a sério mesmo - comentou o jogador durante uma entrevista no All-Star Weekend.

Titularidade de Gui Santos e temporada atual

Gui Santos foi titular pela primeira vez no dia 15 de janeiro de 2025, na vitória dos Warrios sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115. Desde então, o brasileiro não saiu mais de quadra. Na temporada atual, o pivô tem uma média de cinco pontos, três rebotes e um aproveitamento de 46% nos arremossos em quadra.

Gui Santos encaixa no elenco dos Warrios e vira peça importante (Foto: Divulgação)

Nos últimos dois confrontos do time de San Francisco, o brasileiro anotou mais do que dez pontos e mostrou muita garra durante as partidas. Stephen Curry, principal jogador da franquia, não cança de elogiar Gui Santos nas suas redes sociais. O técnico Steve Kerr, também reconheceu as recentes boas participações no time.

