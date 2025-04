Em coletiva, Dana White anuncia o retorno de Amanda Nunes ao UFC

Em entrevista coletiva para o UFC 316, nesta sexta-feira (11), Dana White anunciou que Amanda Nunes voltará da aposentadoria e lutará novamente na organização. A brasileira se ausentou do octógono após defender o cinturão do peso galo, que, hoje, pertence a Julianna Peña, antiga rival da "Leoa". A lutadora é considerada uma das maiores da história do MMA.

Para começar a promover o UFC 316, que será realizado no dia 7 de junho, a empresa organizou uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11). No evento, Julianna Peña irá defender o cinturão do peso galo feminino contra Kayla Harrison, titulo este que Amanda Nunes se aposentou como campeã. Ao ser questionado se a brasileira, que estava presente na plateia da coletiva, voltaria a luta, Dana White respondeu de forma simples.

— Ela acaba de dizer que sim — afirmou Dana ao olhar para Amanda Nunes. Após a declaração, o público em Miami comemorou e foi interrompido por Peña, que provocou a brasileira.

— O que significa que, quando eu a vaiei no Canadá, era o certo, porque eu sabia que ela estava se aposentando cedo demais. Assim como Dana falou e assim como todos vocês estão vendo, ela ainda não acabou, ela só está sentada do lado de fora esperando para ver o que vai acontecer, porque ela não quer a terceira luta que pedi — disparou a americana.

🥊 Rivalidade entre Julianna Peña e Amanda Nunes

Já consagrada como dupla campeã do UFC, no peso galo e pena, Amanda Nunes defendeu o cinturão do peso galo contra Julianna Peña, no UFC 269, em dezembro de 2021. No combate, a americana finalizou a brasileira com um mata-leão e se tornou campeã até 61,2kg. Oito meses depois, no UFC 277, foi realizada a revanche imediata e Amanda recuperou o cinturão ao vencer por decisão unânime dos juízes.

Ao invés de marcarem a trilogia entre as duas, a empresa anunciou que Amanda Nunes defenderia o título contra Irene Aldana, no UFC 289, em junho de 2023. No combate, a brasileira dominou a mexicana e venceu por decisão unânime dos juízes. Ao final da luta, a "Leoa" anunciou a sua aposentadoria e afirmou que precisaria cuidar da família.

Com o cinturão vago, Julianna Peña e Raquel Pennington lutaram pelo título no UFC 307, onde a ex-campeã recuperou o trono. Sua primeira defesa no novo reinado será no UFC 316, contra Kayla Harrison, recém-contratada pela organização após ser um dos maiores nomes da PFL.

🥊 Amanda Nunes entre as maiores do MMA

Com cartel de 23 vitórias e cinco derrotas, Amanda Nunes é considerada a maior lutadora da história do UFC. A brasileira foi campeã do peso galo e peso pena simultaneamente e defendeu o cinturão até 61,2kg nove vezes, recorde de vitórias em lutas por cinturões femininos. Além dos títulos, a "Leoa" derrotou nomes grandes, como Valentina Shevchenko, Ronda Rousey, Raquel Pennington, Holy Holm e Julianna Peña.