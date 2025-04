Ex-duplo campeão do UFC tem cinturão roubado; entenda

Henry Cejudo, ex-duplo campeão do UFC teve um dos seus cinturões roubados na madrugada da última terça-feira (8). Um homem invadiu o seu estúdio, em Phoenix, no Arizona (EUA) e levou o objeto do lutador. Dylan Rush, produtor do americano, estava dormindo no sofá do local no momento da invasão. Segundo o mesmo, o invasor permaneceu parado por cerca de dois minutos antes de fugir com o cinturão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Alguém invadiu o estúdio do Henry na noite passada, às 4h45 da manhã, e roubou seu primeiro cinturão do UFC enquanto eu estava dormindo no sofá. Eu acordei e vi o cara parado lá por 2 minutos, achando que era o Henry, porque estava escuro. Então, ouvi um estrondo, a prateleira caiu e o cara saiu correndo - contou Dylan.

A "perda" do cinturão tem um valor simbólico para o lutador. Em 2018, Henry Cejudo derrotou Demetrious Johnson e se tornou campeão peso-mosca, encerrando uma das maiores sequências de defesas de título da história da organização. O objeto representa a primeira conquista do americano no UFC. Um ano depois, Henry Cejudo ainda conquistaria o título peso-galo ao vencer Marlon Moraes em 2019, tornando-se um dos poucos campeões duplos simultâneos da história do UFC.

continua após a publicidade

Cartel de Cejudo no MMA

Com um cartel de dar inveja em muito lutador consagrado, Henry Cejudo soma 16 vitórias e cinco derrotas no MMA profissional. O americano também é medalhista de ouro olímpico em Wrestling (Pequim 2008) e conhecido por sua excelência tática e domínio do grappling dentro do octógono.