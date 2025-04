Alex Poatan, ex-campeão do UFC, inicia projeto social em São Bernardo do Campo

Alex Poatan, ex-campeão do UFC, iniciou um projeto social que oferece aulas de inglês, treinamentos de lutas e outras atividades educacionais para crianças e jovens do bairro do Batistini, em São Bernardo do Campo (SP).

O lutador publicou em seu canal do Youtube um vídeo de apresentação do projeto e de quando foi até um mercado da região e pagou as compras de algumas pessoas, uma ação simbólica, mas que, de acordo com ele, visa aliviar um pouco a pressão financeira enfrentada por famílias em situação vulnerável. Veja o vídeo:

Relembre a última luta de Alex Poatan

Alex Poatan enfrentou Ankalaev no dia 8 de março de 2025 e saiu derrotado por decisão unânime dos juízes. Com receio dos contra golpes e de ser botado no chão, o brasileiro não conseguiu imprimir o mesmo ritmo do que em lutas anteriores contra Jiri Prohazcha e Khalil Rountree.

O quarto assalto foi decisivo, com Ankalaev levando e controlando a luta na grade, tirando o poder de nocaute de Alex Poatan. No último round, Alex Pereira reagiu e chegou a preocupar o desafiante, mas nos dois últimos minutos, Magomed conseguiu levar o combate para a grade novamente até o final.

Alguns meses após a derrota, o brasileiro comentou sobre muitas dificuldades que quase o levaram a desistir do combate mas que decidiu manter em sigilo. A revanche entre os lutadores terá data definida, mas deve acontecer ainda este ano.

- Sim (considerei não lutar). Essa foi uma das lutas mais complicadas, em questão de tudo que aconteceu. Não (me arrependo de ter lutado). Tentei fazer algo que era difícil para mim. Já fiz várias coisas parecidas, com dificuldade ou lesões, algo do tipo. Vinha dando certo. Mas chegou o momento que não deu certo. Mesmo assim, não me arrependo - admitiu Alex Poatan.