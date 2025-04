Volkanovski elogia Diego Lopes antes do UFC 314: ‘É o mais agressivo’

Ex-campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski vai ter um duro desafio no UFC 314, que será realizado no próximo sábado (12), no Kaseya Center, em Miami (EUA). Tido por muitos como o maior nome da divisão, o australiano reconheceu o poder do seu rival, Diego Lopes, na disputa pelo cinturão da categoria.

- Agressividade (é o que Diego traz de diferente). Já lutei contra lutadores perigosos. Mas se tratando de agressividade, ele é o mais agressivo. Analisando a trocação, ele joga tudo que tem em cada interação. Então isso é perigoso, é algo que você tem que tomar cuidado. Se você fizer um movimento errado, muitos socos estarão bem na sua frente - declarou Volkanovski, em entrevista à “Ag. Fight”.

- Não há chance dele não rebater fogo com fogo ou não vir para cima tão agressivo. Então será algo diferente, porque ninguém nunca foi tão agressivo assim. Ele é, de longe, o mais agressivo (que já enfrentei) na luta em pé - completou.

O brasileiro está sem ampla ascensão na carreira, vindo de cinco vitórias seguidas na organização. Faixa-preta de Jiu-Jitsu com forte ênfase na luta ofensiva, Diego Lopes não esconde que pretende explorar exatamente esse estilo agressivo para surpreender o ex-campeão. Volkanovski fez uma leitura mais tática do que representa o perigo do rival, e o comparou com diferentes estilos de adversários.

- (Diego é) o mais perigoso? Ele está lá no topo também. Óbvio que já enfrentei outros atletas perigosos. Yair Rodriguez, que é bem imprevisível, tem tantas armas diferentes, é um tipo diferente de perigo. Você tem o Ilia Topuria, que é um boxeador duro, que vem para cima. Mas que é um pouco mais cauteloso. E você tem o Diego, que é muito agressivo. Vai para cima em toda a chance que tem com bons combos. São tipos diferentes de perigo - finalizou.

Aos 36 anos, Volkanovski tem a dura missão de reconquistar o cinturão que já foi seu e frear a ascensão de um rival seis anos mais jovem. O combate principal do UFC 314 tende a resolvido antes do gongo final, dada a proposta ofensiva de Diego Lopes e a adaptabilidade do australiano.