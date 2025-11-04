Nesta terça-feira (4), o Fluminense superou o Praia Clube por 3 sets a 1 (25/21, 25/13, 25/27 e 25/17), em partida adiantada da nona rodada da Superliga feminina 25/26. A atuação da oposta Ariane foi essencial para a vitória tricolor. Ao final do jogo, em entrevista exclusiva ao Lance!, ela comentou o resultado do time.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense leva susto, mas desbanca Praia Clube na Superliga

➡️ Rui Moreira faz balanço do início do Praia Clube na Superliga Feminina: 'Construção'

A atleta foi a maior pontuadora da partida, com 26 pontos. Destes, 22 foram de ataque, um de bloqueio e três de saque. Na temporada passada da Superliga, Ariane foi a jogadora com mais acertos no campeonato, totalizando 524. Agora, a oposta busca repetir a boa atuação.

— Estou feliz com meu desempenho. Finalmente saiu essa "nhaca" que eu estava querendo que saísse, contra uma grande equipe do outro lado. Estou muito feliz com meu resultado. A gente só tende a crescer. É um grupo muito fortalecido, muito fechado. Vamos continuar sempre nessa crescente, buscando sempre o nosso melhor — disse a jogadora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ariane ainda valorizou o jogo coletivo da equipe, obediente técnica e taticamente às instruções da comissão, liderada pelo técnico Marcos Miranda. Na Superliga, até o jogo contra o Praia, o time acumulava uma vitória contra o Maringá, por 3 sets a 2, e uma derrota para o Minas, por 3 a 1.

— Foi um jogo coletivo muito bonito. Jogamos de forma obediente às informações técnicas, o que fez todo o diferencial. Ainda assim, cometemos alguns erros que não vínhamos cometendo. Foi isso que fez elas se aproximarem no terceiro set e virarem. Mesmo assim, a equipe está de parabéns por tudo que a gente entregou. Mostramos a força do nosso elenco, o trabalho coletivo que sempre vai vencer — completou a atleta.

continua após a publicidade

Ariane em ação contra o Praia Clube (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Próximo jogo do Fluminense na Superliga

O Fluminense volta à quadra no próximo domingo (9), às 19h30 (de Brasília). A partida é fora de casa, contra o Sesi Bauru. O Tricolor é o atual sexto colocado do campeonato.