O Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, começa nesta quarta-feira (24) e vai até o próximo domingo (28), nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ao todo, 11 duplas brasileiras participarão do campeonato.

continua após a publicidade

Na última etapa do Elite 16, em João Pessoa, Paraíba, o Brasil faturou dois pódios. No masculino, Evandro e Arthur foram campeões e, no naipe feminino, Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, foram medalha de bronze.

Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de bronze em João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Formato de disputa

O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.

continua após a publicidade

Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.

➡️ Duda e Ana Patrícia superam compatriotas e levam bronze no circuito mundial

➡️ Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.

continua após a publicidade

Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.

Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico