Foram definidos, nesta terça-feira (13), os grupos para as Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo de Basquete no Catar de 2027. O sorteio foi realizado em Doha, sede da competição. As Eliminatórias são divididas por continente, com um total de 80 equipes buscando 32 vagas para a competição, que acontece em agosto de 2027. Anfitrião, o Catar joga as Eliminatórias da Ásia, mas já está classificado.

O Brasil caiu no Grupo C com Venezuela, Colômbia e o vencedor do Pré Qualifiers Sul das Américas. NA primeira fase, as seleções se enfrentam em jogos de ida e volta em novembro de 2025, fevereiro de 2026 e julho de 2026, com dois jogos por janela. Os três melhores se classificam para a segunda fase das Eliminatórias.

- Sabemos que a Venezuela em casa joga muito duro, mas estamos confiantes e na primeira fase queremos ganhar todos os nossos jogos, o que pode nos ajudar na classificação. Depois, cruzamos com EUA, República Dominicana..., mas penso que primeiro temos que focar nas três janelas iniciais para ganhar os jogos. Respeitamos todos os adversários e queremos chegar nestas janelas com todos os jogadores disponíveis para não termos que chegar na última janela, nos últimos dois jogos, ainda buscando a vaga. É uma competição longa, de um ano e meio, com 12 partidas, seis janelas, e temos que estar preparados, pois o Brasil nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo - avaliou o técnico Aleksandar Petrovic

O Pré Qualifiers das Américas está previsto para agosto de 2025 e já estão confirmadas as seleções de Chile, México, Cuba, Paraguai, Costa Rica, Equador. Outras duas seleções do Caribe, ainda a definir, também disputarão o Pré Qualifiers.

Como serão as Eliminatórias

O formato de disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete é o mesmo para todos os continentes, com disputa em duas fases. No caso das Américas, foram sorteados para a primeira fase quatro grupos com quatro seleções que se enfrentam em turno e returno. Os três melhores de cada grupo avançam, formando dois grupos com seis equipes. No final, haverá um total de sete seleções classificadas: as três melhores de cada grupo, além da equipe com a quarta melhor campanha geral.

Brasil está no Grupo C das Eliminatórias (Foto: Divulgação/ CBB)

Veja os Grupos - Eliminatórias Américas

Grupo A - Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e Vencedor do Pré Qualifiers América do Norte

Grupo B - Canadá, Bahamas, Panamá e Segundo colocado do Pré Qualifiers América do Norte

Grupo C - Brasil, Venezuela, Colômbia e Vencedor do Pré Qualifiers América do Sul

Grupo D - Argentina, Uruguai, Panamá e Segundo colocado do Pré Qualifiers América do Sul

Jogos da primeira fase

27/11/2025 - Vencedor do Pré Qualifiers América do Sul x Brasil

30/11/2025 - Brasil x Vencedor do Pré Qualifiers América do Sul

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/02/2027 - Colômbia x Brasil