Fãs dos Warriors desabafam após terceira derrota seguida e retorno de Curry

A ausência de Stephen Curry nas semifinais da Conferência Oeste da NBA tem gerado preocupação entre os torcedores do Golden State Warriors. O armador sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda durante o segundo período do Jogo 1 contra o Minnesota Timberwolves e, desde então, não voltou a atuar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com informações da ESPN americana, Curry tem retorno previsto apenas para o Jogo 6 da série, que será realizado no dia 18 de maio, em São Francisco. A equipe médica planeja uma reavaliação do jogador no dia 14 de maio, mas, até o momento, não há indicativos de que ele voltará antes dessa data.

Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Fãs dos Warriors desabafam

A notícia da lesão causou grande repercussão entre os torcedores da equipe californiana. Muitos usaram as redes sociais para expressar frustração e preocupação com o futuro da equipe na série. Um dos comentários mais compartilhados afirmava que, até o Jogo 6, os Warriors já estariam “em Cancun”, fazendo alusão a uma possível eliminação antes mesmo do retorno do armador.

continua após a publicidade

Outro torcedor afirmou que “Jimmy Butler precisa do Batman”, referindo-se a Curry como parte fundamental para o sucesso do time. Houve ainda quem ironizasse a situação dizendo que o Timberwolves é “o time mais sortudo da NBA”, por não precisar enfrentar Curry nos primeiros confrontos da série.

Apesar da ausência de seu principal jogador, o Golden State Warriors venceu o Jogo 1 por 99 a 88. Com Curry fora, a responsabilidade ofensiva recai sobre Jimmy Butler, recém-chegado da equipe do Miami Heat. Butler agora lidera as ações ofensivas do time na tentativa de manter o equilíbrio da série até o possível retorno de Curry.

continua após a publicidade

O técnico Steve Kerr ainda não confirmou alterações no planejamento inicial da equipe. O foco permanece na adaptação do elenco e no aproveitamento das opções disponíveis para enfrentar o Timberwolves nos próximos jogos.