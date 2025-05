Quem é Cooper Flagg, provável 1° escolha do Draft 2025 da NBA?

O Dallas Mavericks ficou com a primeira escolha geral do Draft de 2025 da NBA. Após a loteria realizada nesta segunda-feira (12), a franquia do Texas terá a chance de escolher qualquer jogador disponível no evento, que será realizado no dia 25 de junho. O alvo da temporada é o jogador de 18 anos Cooper Flagg, mas será que ele pode ser o futuro do Dallas?

Cooper Flagg nasceu dia 21 de dezembro de 2006, em Newport, em Maine, nos Estados Unidos, e estuda na faculdade de Duke, onde foi o principal destaque da liga universitária de basquete na atual temporada. O ala teve médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes e 4,2 assistências por partida, tendo feito 37 jogos.

Apesar de sua altura (cerca de 2,06m), o jogador mostra muita habilidade nos dribles e conhece o garrafão como poucos jovens de sua idade. Flagg também foi o primeiro calouro a receber o prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano no EYBL, um dos circuitos juvenis mais prestigiados dos Estados Unidos, organizado pela Nike.

Cooper Flagg com o uniforme da universidade de Duke (Foto: Reprodução Instagram)

Na rede social "X", antigo Twitter, diversos perfis desconfiaram da confiabilidade da loteria, já que o Dallas Mavericks tinham apenas 1.8% de chances de ficar com a primeira escolha. Para muitos, a franquia do Texas foi "recompensada" após ter trocado Luka Doncic para o Los Angeles Lakers.

Veja a ordem o Draft da NBA 2025