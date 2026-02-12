Lucas Pinheiro começa preparação e entra na reta final para estreia nas Olimpíadas de Inverno

Principal esperança de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno, o esquiador Lucas Pinheiro realizou nesta quinta-feira (12) seu primeiro treino em Bormio, na Itália. A sessão de esqui livre marcou o início da preparação do atleta, que desembarcou na sede da competição na quarta (11) e fará sua estreia no próximo sábado (14).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A atividade inicial ocorreu fora das pistas oficiais, com o objetivo de o brasileiro avaliar as condições das montanhas da região e "soltar" a musculatura, preparando-o fisicamente para as provas. O treinamento, que não contou com a presença da imprensa, também serviu para o reconhecimento do local.

Coletiva de imprensa com o atleta Lucas Pinheiro Braathen na casa Brasil em Milão. Na foto, Lucas saindo da casa comendo pão de queijo. Foto: Jonne Roriz/COB

+ Aposte no Lucas Pinheiro para levar a primeira medalha para o Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Ânimo brasileiro!

Lucas Pinheiro, que ainda tem mais uma sessão de treinamento programada para esta sexta-feira antes da estreia oficial, chegou à sede do esqui alpino na tarde de quarta-feira. Seu alojamento foi decorado com elementos que representam o Brasil, o que o ajudou a entrar no clima da competição.

Após sua chegada, o esquiador compartilhou as primeiras impressões: "Foi incrível chegar aqui. Cheguei no meu quarto e tinham bandeiras brasileiras, todas as nossas cores, uma sensação olímpica mesmo. Já estou vivendo nessa frequência, nessa energia. Gosto de ficar perto da luz, do som, de tudo isso porque acho que traz essa energia que preciso colocar nas pistas. Acompanhem a gente, torçam! Tamo junto, Brasil. Bora!".

continua após a publicidade

As disputas que contarão com a participação do brasileiro serão realizadas na desafiadora pista Stelvio, conhecida por seu alto nível técnico e grande exigência física.

O atleta Lucas Pinheiro Braathen provando as peças que compõem o uniforme oficial do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno. A Moncler se une ao visionário designer brasileiro Oskar Metsavaht para cocriar a coleção dos uniformes oficiais da Cerimônia de Abertura de Milão–Cortina, fundindo a identidade brasileira ao legado pioneiro da marca nos esportes de inverno. Foto: Jonne Roriz/COB

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial