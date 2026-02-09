Esqui cross-country: conheça a modalidade que abre a participação brasileira nas Olimpíadas de Inverno

A participação brasileira no programa Olímpico de Inverno tem data marcada: na próxima terça-feira, 10 de fevereiro, a delegação de esqui cross-country estreia nas pistas de Milão-Cortina. O time verde e amarelo será representado pelos atletas Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura.

O dia de abertura da modalidade será intenso. As provas classificatórias do Sprint Clássico masculino e feminino ocorrem logo pela manhã, seguidas, no mesmo dia, pelas quartas de final, semifinais e finais, caso os brasileiros avancem.

O esporte de resistência: entenda o Cross-Country

O esqui cross-country, originário da Noruega e integrante do chamado "esqui nórdico", é uma modalidade que exige altíssima resistência física dos competidores. Utilizando esquis e bastões, os atletas percorrem diferentes distâncias em pistas de neve.

Nascido como meio de transporte nas regiões nórdicas, o esqui cross-country consolidou-se como esporte competitivo no final do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, os percursos variam de 1,5km a 50km, testando velocidade, vigor e técnica apurada.

As três técnicas olímpicas

A modalidade é dividida em três estilos principais nas competições: clássico, livre e skiatlo.

Estilo Clássico: Os atletas se movem para frente e para trás, deslizando por sulcos paralelos na neve, em um movimento que lembra uma caminhada ou corrida.

Os atletas se movem para frente e para trás, deslizando por sulcos paralelos na neve, em um movimento que lembra uma caminhada ou corrida. Técnica Livre (Skate): Considerada mais veloz, assemelha-se à patinação de velocidade. Os esquiadores formam um "V" com os esquis e utilizam movimentos laterais para propulsão. Este estilo exige equipamentos específicos, como esquis mais curtos e rígidos, bastões mais longos e botas reforçadas.

Considerada mais veloz, assemelha-se à patinação de velocidade. Os esquiadores formam um "V" com os esquis e utilizam movimentos laterais para propulsão. Este estilo exige equipamentos específicos, como esquis mais curtos e rígidos, bastões mais longos e botas reforçadas. Skiatlo: Combina as duas técnicas em uma única prova. Em Milão-Cortina 2026, haverá uma novidade histórica: homens e mulheres competirão pela primeira vez na mesma distância, 20km, divididos em duas seções de 10km. A primeira é no estilo clássico e a segunda, no livre, com uma troca obrigatória de equipamentos no meio do percurso e largada em massa.

Confira a agenda das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 10/02 - 05h15 (de Brasília) Sprint Clássico feminino 10/02 - 05h55 (de Brasília) Sprint Clássico masculino 12/02 - 09h (de Brasília) 10km feminino técnica livre 13/02 - 07h45 (de Brasília) 10km masculino técnica livre 18/02 - 05h45 (de Brasília) Sprint por equipe livre feminino

Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

O haitiano Stevenson Savart reage ao fim do esquiathlon 10 km + 10 km masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em Tesero, Itália, em 8 de fevereiro de 2026. (Foto: Javier SORIANO/AFP)

Regras da modalidade

As regras são simples: o esqui cross-country desafia os competidores a percorrerem um trajeto pré-determinado, impulsionados apenas pela própria força. No clássico, os esquis permanecem paralelos, já no livre, que se assemelha ao movimento de patinação.

A vitória é garantida por quem cruzar a linha de chegada mais rapidamente, após completar toda a distância estabelecida. Contudo, é fundamental respeitar o percurso, não obstruir o avanço dos adversários e aplicar corretamente a técnica exigida em cada trecho da prova.

Demais eventos no Programa Olímpico

Os outros eventos de esqui cross-country em 2026 serão distribuídos entre as técnicas. No estilo livre, serão realizadas as corridas de 10km (masculino e feminino) com largadas intervaladas de 30 segundos, além do sprint por equipes, onde duplas se revezam em um total de seis voltas completas.

No estilo clássico, destacam-se os 50km de largada em massa, uma das provas de maior resistência, e o sprint individual, com classificatória e baterias eliminatórias para os 30 melhores em percursos curtos.

O programa inclui, ainda, os revezamentos 4x7,5km, masculino e feminino. Nesses eventos, os dois primeiros competidores de cada equipe utilizam o estilo clássico, e os dois últimos, o livre.

