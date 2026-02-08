Brasileira supera trauma de acidente e recupera 'Olimpíada perdida' em Milão-Cortina

Conteúdo Especial

Quatro anos atrás, a esquiadora Bruna Moura vivia a expectativa de disputar as Olimpíadas de Inverno pela primeira vez. O sonho foi interrompido de maneira brusca quando, em 27 de janeiro de 2022, sofreu um grave acidente de carro que deixou marcas físicas e mentais até hoje. Após uma longa recuperação, a brasileira finalmente concretizará o sonho olímpico nos Jogos de Milão-Cortina.

Bruna estava numa van, já a caminho do aeroporto para viajar a Pequim, sede dos Jogos Olímpicos daquele ano, quando o veículo colidiu com um caminhão numa estrada próxima à cidade de Obervintl, na Itália. O motorista faleceu na hora. A atleta sofreu fraturas nos braços, pés, costelas e passou por uma longa internação hospitalar, ficando dois meses sem conseguir andar.

Além das sequelas físicas - Bruna ainda sente dores no pé constantemente -, a saúde mental da brasileira também foi severamente impactada. Ela mantém um acompanhamento psicológico, o que a atleta considera que foi fundamental especialmente durante a busca da vaga olímpica para Milão-Cortina.

— Em dezembro nós tivemos algumas sessões extras e chegou num ponto em que a minha psicóloga me deu um certo chacoalhão: "Você precisa lembrar daquela menina que tava na cama de hospital, do que você prometeu pra ela". Tava revivendo lembranças daquele trauma de 2022, pensando muito no acidente, eu pensava que não podia perder aquilo agora que cheguei tão perto - contou, durante entrevista coletiva.

Depois de tanta provação, quis o destino que a primeira Olimpíada de Bruna Moura fosse no mesmo país onde sofreu o acidente. Cautelosa, ela tem se preservado ao máximo às vésperas da competição, e terá companhia na van que a levará até a vila olímpica - um cuidado a mais para que a atleta se sinta segura e confortável.

— Fica um pouco do trauma de 2022, eu tô super feliz, mas ao mesmo tempo estou correndo o mínimo de riscos possível. Ficar em casa enquanto eu posso, treinar quando tiver que treinar, voltar pra casa, ficar quietinha, me cuidar…Na viagem pra Itália dirigir com calma, parar quando tiver que parar - disse.

Bruna Moura disputará sua primeira Olimpíada após superação de traumas (Foto: Igo Bione/CBDN)

Ciclo complicado

Não foram apenas as consequências do acidente de 2022 que impactaram o ciclo olímpico de Bruna Moura. Em 2024, a atleta teve uma toxoplasmose, que causou perda de cerca de 20% da visão. Durante a corrida olímpica para Milão-Cortina, sofreu uma lesão que complicou seus resultados no início da temporada. Mesmo assim, conseguiu a recuperação e venceu uma disputa acirrada com a amiga Jaqueline Mourão, sua referência para começar na modalidade.

— No final de tudo, o plano deu certo, mesmo apesar de todas essas voltas, subidas e descidas de toda essa montanha russa, não só dessa temporada, mas nesses quatro anos desde o acidente. Ver que a gente chegou no final dessa montanha seguros e classificados é difícil descrever, eu tô muito feliz - finalizou.

Bruna Moura disputará Olimpíadas pela primeira vez aos 31 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Calendário do esqui cross-country em Milão-Cortina

Nos Jogos de Milão-Cortina, Bruna Moura disputará as provas do sprint clássico, dos 10km estilo livre e no sprint por equipes. Além dela, o Brasil será representado no esqui cross-country por Duda Ribera e Manex Silva.