Federação bane jogador francês das Olimpíadas de Inverno após confusão

Pierre Crinon, integrante da seleção francesa de hóquei no gelo, foi excluído dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina. A Federação Francesa de Hóquei anunciou nesta terça-feira (17) o banimento, dois dias após o atleta se envolver em uma intensa confusão com o canadense Tom Wilson e fazer gestos obscenos durante uma partida da rodada de abertura da competição.

A punição, conforme a entidade francesa, não se deve apenas ao confronto físico, mas principalmente ao comportamento inadequado demonstrado após o incidente. A Federação considerou que os gestos provocativos de Crinon violaram os princípios olímpicos e o "espírito olímpico, que diminui os valores do esporte", conforme justificativa oficial.

Motivo da briga

O desentendimento começou quando o francês aplicou uma pancada forte em Nathan MacKinnon, jogador canadense. Wilson interveio para defender o companheiro de equipe, resultando em um confronto direto entre os dois atletas.

A situação se agravou a cerca de sete minutos do fim do terceiro quarto da partida. Wilson reagiu com um "encontrão" em Crinon, que prontamente tirou as luvas e derrubou o adversário. Ambos foram expulsos do jogo, válido pela primeira fase dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizado no último domingo (15) na Itália.

Tradução: Imagens da Fan Cam Olímpica durante a "luta" entre Tom Wilson e Pierre Crinon

A Federação Francesa de Hóquei comunicou que os gestos obscenos foram determinantes para a decisão. Não foram divulgadas informações sobre possíveis recursos contra a punição ou detalhes específicos sobre quais gestos foram realizados pelo jogador.

Tradução: Pierre Crinon assumindo o papel de vilão hoje. Um tanto irrelevante para quem está perdendo de 10 a 2 para o Canadá.

Sobre Tom, o jogador canadense sumariamente comentou sobre a atitude de seu colega: "É isso que o 'Willy' faz. Ele protege seus companheiros de equipe. Por isso todo mundo ama Tom Wilson, por causa dessas coisas que ele faz".

A equipe francesa terá que disputar o restante do torneio desfalcada de Crinon. Não há informações sobre eventuais punições adicionais ao canadense Tom Wilson.

Cconfusão na partida de hóquei no gelo masculino entre Canadá e França nas Olimpíadas de Inverno (Foto: Alexander Nemenov / AFP)<br>

