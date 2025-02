Eagles x Chiefs: confira onde assistir e horário do Super Bowl LIX

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs vão se enfrentar no Super Bowl LIX, às 20h30 (de Brasília) no domingo (9), no Caesars Superdome, em Nova Orleans (EUA). A temporada de 2024 da NFL chega ao fim em uma temporada histórica para a liga. A decisão terá transmissão da ESPN 2, Rede TV, Disney+ e da NFL League Pass.

continua após a publicidade

➡️ Game da NFL faz simulação do Super Bowl LIX; confira o resultado

Eagles e Chiefs farão o Super Bowl pela segunda vez em três anos. Em 2022, as equipes se enfrentaram no State Farm Stadium, em Arizona. Na decisão, a equipe de Kansas City venceu por 38 a 35 e venceu o título pela terceira vez. Em 2025, os Chiefs buscam o quinto troféu da liga, sendo o terceiro consecutivo. Campeão em 2017, os Eagles querem o segundo título de sua história.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏈 Kansas City Chiefs: uma vitória para a história

Campeão das duas últimas temporadas, o Kansas City Chiefs pode entrar na história da NFL caso vença os Eagles no domingo. A franquia pode se tornar a primeira da história a vencer o Super Bowl três vezes seguidas. Para conseguir o feito, a equipe conta com Patrick Mahomes, um dos maiores quarterbacks da história da liga.

continua após a publicidade

Na temporada, os Chiefs foram quase perfeitos, com 15-2 de campanha, onde perdeu para o Buffalo Bills, fora de casa, e para o Denver Broncos, na última semana, com o time reserva. Nos playoffs, Kansas City eliminou o Houston Texans no Divisional Round e conseguiu a revanche contra os Bills na final da AFC.

Patrick Mahomes já conquistou três Super Bowls na carreira (Foto: David Eulitt/AFP)

➡️ São Paulo terá ‘watch party’ inédita no Super Bowl LIX; veja como assistir

🏈 Philadelphia Eagles: redenção

O Philadelphia Eagles está de volta ao Super Bowl após duas temporadas. Em 2022, a equipe da Pensilvânia bateu na trave e viu os Chiefs vencerem, de virada, por 38 a 35. Na temporada seguinte, os Eagles começaram a temporada voando, mas na reta final, o time sofreu uma derrocada e foram eliminados de forma precoce no Wild Card, para o Tampa Bay Buccaneers.

continua após a publicidade

Em busca de repetir o feito de 2017, os Eagles chegaram para 2024 em busca de redenção. A franquia foi a mandante da partida realizada em São Paulo, onde derrotaram o Green Bay Packers. Mesmo com a vitória na primeira semana, o início de temporada foi irregular e a comissão técnica foi contestada. Porém, Philadelphia deu a volta por cima e chegou nos playoffs com uma das melhores campanhas da NFC.

Jalen Hurts e Saquon Barkley são os principais jogadores do Philadelphia Eagles (Foto: Sarah Stier/AFP)

➡️ Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs: veja lista de revanches no Super Bowl

Na pós-temporada, os Eagles jogaram todas as partidas em casa, no Lincoln Financial Field. A equipe de Jalen Hurts e Saquon Barkley eliminou os Packers, no Wild Card, o Los Angeles Rams, no Divisional Round, e o Washignton Commanders, na final da NFC.

FICHA TÉCNICA

Super Bowl LIX: Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs

📆 Data: 9 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Nova Orleans, Lousiana, Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN 2, Rede TV, Disney+ e da NFL League Pass