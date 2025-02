Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs duelam pelo Super Bowl no próximo domingo (9), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em 2023, as equipes brigaram pelo título e o time do quaterback Patrick Mahomes levou a melhor na partida, ao vencer por 38 a 35.

Essa não é o primeiro Super Bowl decidido pelo mesmo confronto. O Lance! relembra com você as revanches que aconteceram ao longo da história da grande final do futebol americano.

Revanches no Super Bowl

Pittsburgh Steelers x Dallas Cowboys - Super Bowls X, XIII e XXX

O Pittsburgh Steelers enfrentou o Dallas Cowboys no dia 18 de janeiro de 1976. O Steelers venceu a partida por 21 a 17, após marcar 14 pontos no último quarto e virar o resultado. Três anos depois, os fãs de futebol americano presenciaram a primeira revanche da história da competição no dia 19 de janeiro de 1979. A partida disputada no Miami Orange Bowl (Flórida) era a chance do time de Dallas dar o troco na equipe da Pensilvânia. No entanto, o resultado ficou para os Steelers, que venceu a competição por 35 a 31.

O destino deu mais uma terceira oportunidade para os Cowboys conquistarem o Super Bowl. Dessa vez, o Dallas não desperdiçou a oportunidade e em 1996, venceram o Steelers por 27 a 17 no Sun Devil Stadium (Arizona). Essa foi a única ocasião em que o mesmo confronto se repetiu três vezes na NFL.

Miami Dolphins x Washington Commanders (antigo Redskins) - Super Bowls VII e XVII

Em 1973, o Miami Dolphins chegou à sétima decisão da história do Super Bowl. Já Washington Redskins (atual Commanders) levou a Conferência Nacional e garantiu a segunda vaga no Super Bowl. Na disputa pelo troféu Vince Lombardi, realizado no Los Angeles Memorial Coliseum, os Dolphins venceram a partida por 14 a 7.

Dez anos depois, as equipes se encontraram no Super Bowl XVII e foi a vez do Redskins levar a melhor. Após ficar atrás do placar durante grande parte do jogo, o time de Washington fez um grande final de período, marcou 14 pontos e levou o troféu para casa após vencer a decisão por 27 a 17.

San Francisco 49ers x Cincinnati Bengals - XVI e XXIII

San Francisco 49ers chegou no Super Bowl XVI após vencer treze partidas da temporada regular e se tornar campeão da NFC. O Cincinnati Bengals garantiu a vaga após conquistar 12 vitórias e se tornar campeão da Conferência Americana. No estádio Pontiac Silverdome, a equipe de São Francisco venceu por 26 a 21.

Na 23º edição do Super Bowl, em 1989, os times se encontraram novamente. A equipe de Cincinnati saiu atrás no placar, buscou a recuperação no terceiro quarto, marcou 10 pontos e sofreu apenas três. No entanto, o time da Califórnia virou o placar no último quarto e venceu a decisão por 20 a 16.

Dallas Cowboys x Buffalo Bills - Super Bowls XXVII e XXVIII

Dallas Cowboys e Buffalo Bills realizaram a partida da 27º edição do Super Bowl de 1993. A equipe do Texas venceu a Conferência Nacional e a nova-iorquina, a Americana. O estádio Rose Bowl foi palco da decisão, que terminou com a equipe de Dallas como a grande campeã por 52 a 17.

No ano seguinte, as equipes voltaram a se enfrentar. Em partida disputada no estádio Georgia Dome, no dia 30 de janeiro de 1994, o Buffalo Bills saíram atrás no placar, mas marcaram 10 pontos no segundo quarto e voltaram a sonhar com o título. Durante o segundo tempo, a equipe do Texas virou o placar, garantindo o tetracampeonato dos Cowboys após vitória por 30 a 13. Essa foi a única vez que uma revanche aconteceu de maneira consecutiva.

New York Giants x New England Patriots - Super Bowls XLII e XLVI

Na partida disputada em 3 de fevereiro de 2008, o New York Giants, que participou de 16 jogos na temporada regular de 2007-08 e saiu com vitória em 10 oportunidades, levou a melhor em cima do New England Patriots por 17 a 14.

Quatro anos depois, em 2012, as equipes se enfrentaram com as estrelas Eli Manning (Giants) e Tom Brady (Patriots). Em um duelo apertado, as equipes travaram uma batalha no campo e o time de Nova Iorque levou a melhor. O Giants venceu o Patriots por 21 a 17.

New England Patriots x Philadelphia Eagles - Super Bowls XXXIX e LII

O New England Patriots estava em busca do terceiro título na temporada 2004-2005 da NFL. Já os Eagles conseguiram a segunda vaga para disputar o Super Bowl, após vencerem treze jogos da temporada regular e conquistarem a Conferência Nacional. As equipes entraram em campo no dia 6 de fevereiro de 2005 e não decepcionaram quem estava no Alltel Stadium. Depois de travarem uma batalha em campo, a equipe de Tom Brady venceu por 24 a 21.

As equipes se enfrentaram 13 anos depois, no dia 4 de fevereiro de 2018. O Eagles levou a melhor na disputa, que foi realizada no U.S Bank, em Minnesota. A equipe comandada por Doug Pederson venceu a partida por 41 a 33 e levantou o primeiro e único título dos Eagles na história da NFL.

Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers - LIV e LVIII

O Kansas City Chiefs voltou a ter protagonismo no Super Bowl em 2020. A equipe venceu 14 dos 16 compromissos da temporada regular e conquistou a Conferência Americana. Nesta ocasião, o San Francisco 49ers conquistou 13 jogos na temporada regular e levou o título da Conferência Nacional. No dia 2 de fevereiro de 2020, no Hard Rock Stadium, a equipe do Missouri venceu por 31 a 20 e levou o bicampeonato para casa.

Na última temporada, as equipes se enfrentaram e protagonizaram a 58º edição do Super Bowl. Como na primeira decisão, os Chiefs saíram atrás, se recuperaram ao longo do jogo e, apenas na reta final da partida, conseguiram deixar o placar empatado por 19 a 19. Na prorrogação, a equipe de Kelce saiu em desvantagem mais uma vez, porém, graças a passe de Mahomes para Hardman, os Chiefs reverteram o placar e conquistaram mais um título na competição.